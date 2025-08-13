КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Монтана ще има шест нови електробуса. До края на месеца те ше бъдат регистрирани и пуснати в движение по градските линии и до селата в общината, заяви на брифинг кметът на Монтана Златко Живков.

В момента на две места в Монтана се монтират зарядни станции за електробусите – в центъра на града на общинско място в района на автогарата и до гаражите, където те ще нощуват. В края на месеца новите автомобили, които са напълно електрически и няма да замърсяват околната среда, ще тръгнат в движение и ще имат ясно оповестени разписания, обяви кметът.

Електрическите автобуси са закупени от Община Монтана по съвместен проект с Община Враца, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта за двете общини е 11 113 229,97 лева, като има 10% съфинансиране от общините. За община Монтана инвестицията е 4 703 290,26 лева, от които 3 520 197,23 лева безвъзмездна финансова помощ и 1 183 093,03 лева собствен принос на община Монтана, уточни Златко Живков.