ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проведе се встъпителна пресконференция за ремонта ...

Времето София 35° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21099127 www.24chasa.bg

Военното министерство ще организира лятна почивка в България за деца от Украйна

1984
С проекта на Решение се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната Снимка: Pixabay

Министерският съвет прие решение да позволи на Министерството на отбраната да организира лятна почивка в България на деца от Украйна и техните придружители. Ведомството ще ги настани в база на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ към министъра на отбраната. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. 

С проекта на Решение се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната, за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве, което е проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната (МО) за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци, посочиха от правителствената информационна служба. 

Настаняването на украинските деца ще се проведе от 30 август до 9 септември 2025 г.

В края на юли правителството осигури възможност деца от Украйна да почиват в България през лятото, за да възстановят своето физическо, психическо и емоционално здраве.

Летните лагери за общо 50 души се финансират със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. 

Вижте какво още реши правителството тук.

С проекта на Решение се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)