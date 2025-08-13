Военното министерство ще организира лятна почивка в България за деца от Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерският съвет прие решение да позволи на Министерството на отбраната да организира лятна почивка в България на деца от Украйна и техните придружители. Ведомството ще ги настани в база на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ към министъра на отбраната. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

С проекта на Решение се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната, за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве, което е проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната (МО) за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци, посочиха от правителствената информационна служба.

Настаняването на украинските деца ще се проведе от 30 август до 9 септември 2025 г.

В края на юли правителството осигури възможност деца от Украйна да почиват в България през лятото, за да възстановят своето физическо, психическо и емоционално здраве.

Летните лагери за общо 50 души се финансират със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Вижте какво още реши правителството тук.