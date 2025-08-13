Пожар от незагасена цигара застраши тервелското село Честименско

Тервелското село Честименско беше застрашено от пожар, възникнал в сухи треви, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. На 12 август, около 17.45 часа, е получено съобщение за възникнал пожар на сухи треви на границата на село Честименско в община Тервел. При пристигане на място екипи на полиция и пожарна установяват, че горят сухи треви в края на селото, като има реална опасност пожарът да се разпространи в близките градини и къщи. Огънят е потушен от екипи на противопожарната служба в Тервел. Проведените оперативно-издирвателни мероприятия констатират, че пожарът е предизвикан по невнимание от 59-годишна жена от селото, която е изхвърлила кофа с боклук с незагасена цигара. По случая се извършва проверка.

На 55 произшествия са реагирали огнеборците в област Добрич през миналата седмица, като шест от тях са с материални загуби, а два са лъжливи сигнали. Пожарите без материални загуби са свързани с горене на суха тревна растителност, храсти, отпадъци или пък са били низови пожари в горски фонд, при които не са засегнати дървета. „От началото на годината произшествията в област Добрич са 913, като по-големият брой е през месеците юни, юли и август. Те са над 40 процента от произшествията. За месец юни те са 127, за юли – 311, през август - само за първите две седмици, са 73", каза комисар Дарин Димитров, директор на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Той припомня големия пожар на платото – на голяма, трудно проходима територия, между летището и голфкомплекс край Балчик, чието овладяване е било 6 денонощия. Заедно с пожарникарите с огъня са се „борили" горски от Държавното лавно стопанство-Балчик, работещи в земеделски кооперации, които правили просеки с тежка техника и са осигурявали водоноски. Изгоряха около 420 декара борова гора. „Има доста пожари, които обхващат голяма територия, и са с големи загуби", добавя Димитров.

В област Добрич има доброволни формирования в общините Шабла, Каварна, Балчик, Тервел, Крушари. Най-активни са добриволците в община Шабла, които са обучени да се борят с огън на открито.

„Ежедневно между 20 и 24 автомобила дават дежурства на територията на областта. Имаме достатъчно механични стълби и други автомобили. Техниката е изправна. 70 процента е на неповече от 7-8 години", обяснява Димитров.

„Много добра е координацията с общини, областна администрация, полиция, горски и ловни стопанства, земеделски кооперации и арендатори, които помагат с техника за направата на просеки", добави Димитров. Разговорът беше неколкратно прекъсван от звук на сирени, като Димитров уточни, че така противопожарните автомобили излизат за произшествия