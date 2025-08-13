ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар от незагасена цигара застраши тервелското село Честименско

Пожар от незагасена цигара застраши тервелското село Честименско

Дияна Райнова

1536
Пожарникарите са овладели ситуацията. Снимка Архив

Тервелското село Честименско беше застрашено от пожар, възникнал в сухи треви, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. На 12 август, около 17.45 часа, е получено съобщение за възникнал пожар на сухи треви на границата на село Честименско в община Тервел. При пристигане на място екипи на полиция и пожарна установяват, че горят сухи треви в края на селото, като има реална опасност пожарът да се разпространи в близките градини и къщи. Огънят е потушен от екипи на противопожарната служба в Тервел. Проведените оперативно-издирвателни мероприятия констатират, че пожарът е предизвикан по невнимание от 59-годишна жена от селото, която е изхвърлила кофа с боклук с незагасена цигара. По случая се извършва проверка.

На 55 произшествия са реагирали огнеборците в област Добрич през миналата седмица, като шест от тях са с материални загуби, а два са лъжливи сигнали. Пожарите без материални загуби са свързани с горене на суха тревна растителност, храсти, отпадъци или пък са били низови пожари в горски фонд, при които не са засегнати дървета. „От началото на годината произшествията в област Добрич са 913, като по-големият брой е през месеците юни, юли и август. Те са над 40 процента от произшествията. За месец юни те са 127, за юли – 311, през август - само за първите две седмици, са 73", каза комисар Дарин Димитров, директор на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Той припомня големия пожар на платото – на голяма, трудно проходима територия, между летището и голфкомплекс край Балчик, чието овладяване е било 6 денонощия. Заедно с пожарникарите с огъня са се „борили" горски от Държавното лавно стопанство-Балчик, работещи в земеделски кооперации, които правили просеки с тежка техника и са осигурявали водоноски. Изгоряха около 420 декара борова гора. „Има доста пожари, които обхващат голяма територия, и са с големи загуби", добавя Димитров.

В област Добрич има доброволни формирования в общините Шабла, Каварна, Балчик, Тервел, Крушари. Най-активни са добриволците в община Шабла, които са обучени да се борят с огън на открито.

„Ежедневно между 20 и 24 автомобила дават дежурства на територията на областта. Имаме достатъчно механични стълби и други автомобили. Техниката е изправна. 70 процента е на неповече от 7-8 години", обяснява Димитров.

„Много добра е координацията с общини, областна администрация, полиция, горски и ловни стопанства, земеделски кооперации и арендатори, които помагат с техника за направата на просеки", добави Димитров. Разговорът беше неколкратно прекъсван от звук на сирени, като Димитров уточни, че така противопожарните автомобили излизат за произшествия

