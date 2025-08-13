Изтребители бдели над полет София-Лондон след сигнал на българин, че палестинец ще направи "лоши неща"

Обаждането било от пловдивчанин, на борда на самолета били бившата му жена и двете му дъщери

Сигнал до 112 за палестинец, който възнамерявал да извърши "лоши неща" е довел до ескортирането на полет на "Райънеър" от София до Лондон с два изтребителя над Германия. Това обясни пред "24 часа" вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов. Сигналът бил подаден от пловдивчанин. На борда на полета, посочен от него - FR9962 от София до "Станстед" в Лондон, който излетял на 11 август около 21,30 ч със 174 души на борда, пътували и бившата му съпруга и двете му дъщери.

След обаждането били уведомени незабавно Координационният център на летище "Васил Левски" - София и Ръководството на въздушното движение (РВД). Синалът бил подаден, когато самолетът вече бил във въздушното пространство на Сърбия - някъде над Нови Сад. Поради това от София информирали началникът на смяна в сръбското РВД, обясни още Караджов.

Уведомени били и "Райънеър" и летище "Станстед", както и партньорските служби. Пилотът на самолета и авиокомпанията взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета. Проверка на Гранична полиция установила, че на борда няма пакистански или палестински граждани.

Самолетът не е бил приет във въздушното пространство на Чехия поради опасенията от заплаха. Поради това машината направила заход наляво и останала в австрийско небе, като при влизане в германското въздушно пространство към нея се присъедили два изтребителя "Еврофайтър". Те ескортирали полета, докато пътувал над Германия, като не установили нищо необичайно.

Машината след това продължила сама през въздушното пространство на Нидерландия към крайната си дестинация - писта 4 на лондонското летище "Станстед". Полетът кацнал безопасно, а на 12-и август заминал обратно за София по разписание. В следващите дни FR9962 лети между София и Лондон напълно нормално, както досега.

Говорител на германските ВВС обясни, че причината за ескорта с изтребителите била "потенциално опасна ситуация на борда на граждански самолет", като допълни обаче, че подобна операция се счита за рутинна процедура.

От полската авиокомпания "Бъз" (Buzz), която е дъщерно дружество на "Райънеър" и чиято собственост е самолетът, коментираха за "24 часа": "Бяхме уведомени за възможен проблем със сигурността. Той беше бързо решен и ескалацията му беше предотвратена, което позволи на полета да продължи до Лондон Станстед, където кацна навреме, а пътниците слязоха нормално".

Макар заплахата да се оказва фалшива, по решение на Кризисния щаб на летище "Васил Левски" - София са въведени допълнителни мерки за сигурност. По думите на Караджов няма регистрирани инциденти, свързани със сигурността, на територията на софийското летище.