Два хеликоптера се включиха в гасенето на пожара в Пирин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два хеликоптера AS-532 AL Cougar с екипажи от Военновъздушните сили(ВВС) и днес подпомагат усилията на огнеборци, доброволци и горски служители в борбата с големия горски пожар в Пирин, съобщиха т Министерството на отбраната.

Двете машини излетяха минути след 15.00 ч. от 24-а авиобаза в Крумово и ще обливат с вода засегнатите участъци. Зареждането на хеликоптерите с гориво ще бъде осигурено в района на Сандански, посредством цистерна от състава на 16-а авиобаза.

Включването на военнослужещи и техника от ВВС е след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

От рано тази сутрин военнослужещи от Сухопътните войски участват в гасителните дейности в Пирин планина и в района на община Сунгурларе.

Пожарът в Пирин продължава вече 20 дни, като има две основни огнища, по-сериозното е над село Илинденци. Стотици пожарникари горски служители, военни и доброволци са на терен, за да правят просеки и да гасят на ръка.