ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проведе се встъпителна пресконференция за ремонта ...

Времето София 35° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21099473 www.24chasa.bg

Два хеликоптера се включиха в гасенето на пожара в Пирин

Тони Маскръчка

1468
Хеликоптерът "Кугър" в действие. Снимката е архивна СНИМКА: Георги Палейков

Два хеликоптера AS-532 AL Cougar с екипажи от Военновъздушните сили(ВВС) и днес подпомагат усилията на огнеборци, доброволци и горски служители в борбата с големия горски пожар в Пирин, съобщиха т Министерството на отбраната.

Двете машини излетяха минути след 15.00 ч. от 24-а авиобаза в Крумово и ще обливат с вода засегнатите участъци. Зареждането на хеликоптерите с гориво ще бъде осигурено в района на Сандански, посредством цистерна от състава на 16-а авиобаза.

Включването на военнослужещи и техника от ВВС е след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

От рано тази сутрин военнослужещи от Сухопътните войски участват в гасителните дейности в Пирин планина и в района на община Сунгурларе.

Пожарът в Пирин продължава вече 20 дни, като има две основни огнища, по-сериозното е над село Илинденци. Стотици пожарникари горски служители, военни и доброволци са на терен, за да правят просеки и да гасят на ръка.

Хеликоптерът "Кугър" в действие. Снимката е архивна СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)