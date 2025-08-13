ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Иван Иванов разпореди проверка на АПИ заради бонусите от 2,2 млн. лева

Иван Иванов СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура" за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г. Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция „Вътрешен одит" при МРРБ. Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура".

По-рано Софийската градска прокуратура образува проверка за изплатените допълнителни бонуси за над 2.2 млн. лв. на началници в агенция „Пътна инфраструктура", като парите не са били разпределени между всички служители, а само на 174 началници на различни звена в системата.

Тази проверка е възложена на Комисията за противодействие на корупцията със срок за приключване от 2 месеца.

