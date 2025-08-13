Мирчев: Винаги сме били за по-малка роля на държавата в бизнеса, но да е прозрачно

Пеевски да спре с кухите лозунги, той носи най-голямата отговорност за приватизацията на „Булгартабак", разграбването на дружеството, обедняването на много хора и за щетите за държавата. Тоза заяви съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев в позиция, разпространена от пресцентъра на партията до медиите.

По-рано днес председателят на ДПС и на парламентарната група на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски в свое становище до медиите се обяви за закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол. По думите на Пеевски разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре. Поводът е обявената от Министерския съвет Програма за упражняване правата върху имоти–държавна собственост и върху имоти–собственост на държавни публични предприятия.

Позицията на Пеевски е продиктувана само от едно – иска цялата държава, не иска по никакъв начин тя да се приватизира на парче, каза Мирчев.

„Ние винаги сме били за по-малка роля на държавата в бизнеса и икономиката. Това обаче трябва да става по прозрачен начин, дигитализиран, с ясна проследимост, без възможност определени имоти да остават за „наши хора“. Готови сме да участваме с предложения за реализирането на такава програма“, заяви народният представител.

Мирчев отбеляза, че ролята на общините и останалите държавни институции трябва да бъде отчетена при преценката на необходимостта за публични нужди на определените имоти.

Съпредседателят на „Да, България" допълни, че целта на програмата не трябва да бъде „просто едни имоти да бъдат изкарани, за да може, например, амфитеатърът в София да мине в конкретни частни ръце или апетитен имот в Созопол да отиде в едни хора, близки до управляващите”.