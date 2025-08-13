ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Пловдив – Пещера, движението е ...

Хванаха шофьора беглец, убил 77-годишна на пътя за Слънчев бряг

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

59-годишен несебърлия, карал "Ланд Роувър Фриландер", с хасковска регистрация, е шофьорът причинил катастрофата с мотопед "Пежо", със софийска регистрация, при която почина 77-годишна софиянка. Инцидентът се е случил във вторник вечерта на пътя главния път Бургас - Слънчев бряг. Мъжът, който карал мотопеда, е съпругът ѝ. Той е  също на 77 години от София и е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" с диагноза политравматизъм, съобщиха от полицията. 

Причина за инцидента е движение с несъобразена с интензитета на пътния трафик скорост от страна на 59-годишния шофьор, който застигнал и блъснал движещия се пред него мотопед. След допускане на катастрофата несебърлията напуснал местопроизшествието и е издирен допълнително от полицейските служители.

Тестовете му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

