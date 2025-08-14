ЧСУ „Наука за деца“ предоставя комплексна образователно услуга за деца от 2 до 19 години:

Детски център Izzi Start : от яслена до втора група вкл., като приемът е отворен за деца, родени през 2024 г. и 2022 г. за 2026/2027 учебна година.

от яслена до втора група вкл., като приемът е отворен за деца, родени през 2024 г. и 2022 г. за 2026/2027 учебна година. Подготвителна група: ПУК 1 и ПУК 2 – деца на 5 г. и 6 г. Приемът е отворен за деца, родени през 2020 г. или 2021 г., които навършват 5 години и кандидатстват за ПУК1 през учебна година 2025/2026 или 2026/2027. Директен прием в ПУК 2 не се предлага.

ПУК 1 и ПУК 2 – деца на 5 г. и 6 г. Приемът е отворен за деца, родени през 2020 г. или 2021 г., които навършват 5 години и кандидатстват за ПУК1 през учебна година 2025/2026 или 2026/2027. Директен прием в ПУК 2 не се предлага. Основно училище Izzi Science for Kids – от 1. до 7. клас. Приемът е отворен за ученици, които ще да бъдат в 4. - 7. клас през 2025/2026 учебна година или 5. - 7. клас за 2026/2027 учебна година.

– от 1. до 7. клас. Приемът е отворен за ученици, които ще да бъдат в 4. - 7. клас през 2025/2026 учебна година или 5. - 7. клас за 2026/2027 учебна година. Гимназия SMART Science – от 8. до 12. клас. Приемът е отворен за ученици от 8. до 10. клас за 2025/2026 учебна година и за ученици от 8. до 11. клас за 2026/2027 учебна година. Директен прием в 12. клас не се предлага.

Във времето учениците на ЧСУ „Наука за деца“ показват стабилни резултати от национално външно оценяване, участие в олимпиади и престижни състезания. Тази година четвъртокласниците постигнаха първо място в статистиката за НВО с най-високи оценки по БЕЛ (95.03 т.) и МАТ (96.72 т.), а седмокласниците заеха 5. място сред столичните частни училища и 7. място спрямо всички частни и държавни училища в гр. София.

Резултати от НВО след 7. клас

Програмата на обучение в ЧСУ „Наука за деца“ съчетава най-добрите практики от системите на МОН и Cambridge, като предметите по природни науки и математика се изучават и на български, и на английски език. Във връзка с подготовката към Cambridge International, всяка пролет учениците от 5., 8. и 10. клас се явяват на изпити заедно с техни връстници от над 160 страни, обучаващи се в международни учебни програми. Cambridge Checkpoint предлага множество ползи за учениците, тъй като те получават обективна оценка за своите знания и умения по математика, английски език и наука, както и подробна обратна връзка, разкриваща техните силни и слаби страни.

Резултати от Cambridge Checkpoint през 2025 г.

Забележителни са резултатите на учениците и в престижни български международни състезания като Пролетно математическо състезание, Есенен математически турнир „Акад. Стефан Додунеков“, Математически турнир " Иван Салабашев" и олимпиади по обществени и природни науки, математика и др. Всяка година лингвистите и математиците ни се окичват със златни медали и с мотивация да се завърнат на върха отново при следващата надпревара.

Наред с успехите в знанията, училището се стреми да развива атмосфера на взаимност и добротворчество, както и разнообразие от дейности, обогатяващи ежедневието. Като фундаментален фактор при формирането на интересите на децата и техния светоглед, от значение са извънкласните активности и неформалната комуникация с преподавателите. Така през изминалата учебна година (2024/2025) учениците организираха създаването на училищния вестник Izzi’s Journal, Коледен благотворителен базар в подкрепа на децата с онкохематологични заболявания, клуб към Български червен кръст и други позитивни инициативи.

През изминалите шест години в ЧСУ „Наука за деца“ се създаде позитивна общност от подкрепящи се семейства, любознателни, уважителни и любящи деца, вдъхновяващи учители и екип. Ако търсите училище, което надскача кориците на учебниците, расте заедно с децата си, пътува с тях, забавлява се и с готовност посреща новите уроци, присъединете се към ЧСУ „Наука за деца“!

Кандидатствайте сега за следните възрастови групи:

ПУК 1: https://izzi.academy/application/

Основно училище Izzi Science: https://forms.office.com/e/yjX7MRZvwZ

Гимназия SMART Science: https://forms.office.com/e/KN5Q1Dyvjq

За контакт: