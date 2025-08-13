KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

В Монтана започва подмяната на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи за отопление. Това ще стане най-рано в края на септември или началото на октомври.

„Процедурата се забави година, тъй като 29 фирми имаха желание да обслужват проекта и имаше обжалване", уточни кметът Златко Живков.

Община Монтана изпълнява проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в община Монтана" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „За по-чист въздух" по приоритет 5 „Въздух". Проектът е на стойност 21 695 395 лв., като цялата сума е безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално съфинансиране, уточни Живков.

Първият етап е на стойност 4 112 130 лева, без ДДС и предвижда доставката и монтирането на 4 101 климатици на 1700 домакинства.

„Всеки един от одобрените кандидати ще бъде уведомен, кога ще му бъде поставен новият екологично чист отоплителен уред", каза още Живков.

В периода 2020 – 2023 година в община Монтана бяха подменени безвъзмездно уредите за отопление в над 3600 жилища по проект по ОП „Околна среда" и програма „Лайф".