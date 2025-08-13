ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Пловдив – Пещера, движението е ...

Времето София 34° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21100232 www.24chasa.bg

В Монтана започва подмяната на отоплителни уреди на твърдо гориво

544
В Монтана започва подмяната на отоплителни уреди на твърдо гориво Снимка: Камелия Александрова

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

В Монтана започва подмяната на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи за отопление. Това ще стане най-рано в края на септември или началото на октомври.
„Процедурата се забави година, тъй като 29 фирми имаха желание да обслужват проекта и имаше обжалване", уточни кметът Златко Живков.
Община Монтана изпълнява проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в община Монтана" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „За по-чист въздух" по приоритет 5 „Въздух". Проектът е на стойност 21 695 395 лв., като цялата сума е безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално съфинансиране, уточни Живков.
Първият етап е на стойност 4 112 130 лева, без ДДС и предвижда доставката и монтирането на 4 101 климатици на 1700 домакинства.
„Всеки един от одобрените кандидати ще бъде уведомен, кога ще му бъде поставен новият екологично чист отоплителен уред", каза още Живков.
В периода 2020 – 2023 година в община Монтана бяха подменени безвъзмездно уредите за отопление в над 3600 жилища по проект по ОП „Околна среда" и програма „Лайф".

В Монтана започва подмяната на отоплителни уреди на твърдо гориво
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)