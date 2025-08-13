Прокуратурата се зае с пловдивчанина, подал неверен сигнал за тревога в пътнически самолет

Районната прокуратура в Пловдив е образувала досъдебно производство срещу пловдивчанина, подал неверен сигнал за тревога по време на полет в пътнически самолет. В резултат на това бяха вдигнати изтребители, които ескортираха летателния апарат на "Райън еър".

Престъплението, по което се работи, е за подаване на неверен сигнал, към момента се извършват действия за установяване на подателя и причините за инцидента.

На този етап нито прокуратурата, нито полицията в Пловдив посочва името на извършителя, нито уточнява дали е задържан.

Както стана ясно по–рано, самолетът е пътувал за Лондон. На борда са били бившата съпруга на извършителя, както и двете му дъщери.

„Кризисният щаб незабавно е уведомил авиокомпанията и летище „Станстед" – Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон. По решение на Кризисния щаб на летище „Васил Левски" – София са въведени допълнителни мерки за сигурност. Самолетът не е бил приет във въздушното пространство на Чехия, заради което своевременно е пренасочен по коридор над Германия, където е придружен от изтребители на германските Военновъздушни сили", допълва министърът на транспорта и съобщенията.