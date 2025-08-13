ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Пловдив – Пещера, движението е ...

Времето София 34° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21100324 www.24chasa.bg

Гори борова гора край кърджалийското село Дъждовница

Ненко Станев

[email protected]

1060
Огънят е обхванал около 50 декара борова гора.

В следобедните часове днес избухна горски пожар край кърджалийското село Дъждовница, което е край язовир "Кърджали". Огънят е обхванал около 50 декара борова гора, като горят предимно суха горска постеля и храсти. На моменти, заради силния вятър, пламъците преминават във върхов пожар.

На този етап няма опасност за населеното място, уверяват от противопожарната служба. На терен работят два екипа на РСПБЗН – Кърджали и два екипа на Държавно горско стопанство – Кърджали, които се опитват да ограничат разпространението на огъня.

Причините за възникването на пожара се изясняват.

Огънят е обхванал около 50 декара борова гора.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)