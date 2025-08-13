Гори борова гора край кърджалийското село Дъждовница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В следобедните часове днес избухна горски пожар край кърджалийското село Дъждовница, което е край язовир "Кърджали". Огънят е обхванал около 50 декара борова гора, като горят предимно суха горска постеля и храсти. На моменти, заради силния вятър, пламъците преминават във върхов пожар.

На този етап няма опасност за населеното място, уверяват от противопожарната служба. На терен работят два екипа на РСПБЗН – Кърджали и два екипа на Държавно горско стопанство – Кърджали, които се опитват да ограничат разпространението на огъня.

Причините за възникването на пожара се изясняват.