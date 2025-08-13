ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НОИ – Монтана започва информационна кампания за въвеждане на еврото

Камелия Александрова

Информационна кампания за въвеждане на еврото започва Националният осигурителен институт - Монтана от септември, каза пред журналисти директорът на институцията Станимир Стоев.

Екипи на НОИ ще посещават по график малките населени места в региона на Монтана, за да разясняват на хората промените, свързани с влизането на еврото, поясни Стоев. Той заяви, че ще се търси съдействие от кметовете, за да може да се достигне до повече хора. Посещенията ще са основно около датите, когато се получават пенсиите. Целта е хората да бъдат информирани и предпазени от опити за злоупотреби и измами.

„Валутата от лева в евро се обменя по утвърдения ред в търговските банки, Българската народна банка и там, където няма клон на търговска банка – пощенските станции, като за това ще бъде изрично указан редът на пощенските служители за обмяната. Всеки друг начин, който се предложи на хората за обмяна на валута, трябва да им даде сигнал, че е възможност за злоупотреба", каза Стоев. До края на годината пенсиите ще бъдат изплащани само в български левове, уточни още той.

От НОИ призовават хората да са внимателни и да подават сигнали, ако имат предложния за обмяна на пенсиите им от левове в евро. 

