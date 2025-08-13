Държавата продължава борбата да си вземе акциите от Пловдивския панаир (Обзор)

Сагата с 29% от акциите, които се притежават от община Варна, на практика започва отначало

Държавата ще продължи с опитите да си вземе акциите от Пловдивския панаир. През юли Апелативният съд – София, частично отмени решението на Софийския градски съд (СГС), с което прехвърлянето на акциите на община Варна на дружеството “Пълдин Туринвест” АД на бизнесмена Георги Гергов беше обявено за нищожно. Сега Министерството на икономиката и индустрията ще обжалва пред Върховния касационен съд това, стана ясно от писмен отговор на министър Петър Дилов на въпрос на депутата от ПП-ДБ Йордан Иванов.

Софийският апелативен съд върна делото за разглеждане от друг състав

на СГС. Така сагата с 29% от акциите на панаира, които се притежават от община Варна, започна на практика отначало. Те бяха прехвърлени на “Пълдин Туринвест” от бившия варненски кмет Иван Портних, като това щеше да направи Гергов мажоритарен собственик на панаира. А тези акции преминаха в ръцете на община Варна по време на второто правителство на ГЕРБ през 2016 г. в замяна на т.нар. дупка в центъра на морската столица, също притежавана от Георги Гергов.

През 2017 г. варненският общински съвет реши да върне тези акции на държавата, но по-късно стана ясно, че това решение не е изпълнено. През 2022 г. Гергов се опита да приложи същата схема и отново да придобие акциите, за което се води настоящият съдебен спор.

Когато икономически министър беше Богдан Богданов, министерството подаде жалба срещу тази схема, с която беше оспорено и правото на община Варна да притежава акции на панаира. Преди година излезе първото решение на СГС, с което прехвърлянето им към “Пълдин Туринвест” беше обявено за незаконно. Но беше отхвърлено искането предоставянето им на община Варна да се обяви за нищожно.

Това решение беше обжалвано и от министерството – във втората му част, и от “Пълдин туринвест” - в първата му част. Така се стигна до решението на Софийския апелативен съд от юли.

Междувременно и бившият варненски кмет Иван Портних, и пловдивският Здравко Димитров

се разминаха с обвинения от прокуратурата по този казус

Първият беше обвинен за това, че не е изпълнил решението на общинския съвет на Варна да върне акциите на държавата, а вторият – за това, че не е обжалвал решението на съда, неизгодно за община Пловдив.