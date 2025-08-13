Прокуратурата и министър проверяват защо в пътната агенция са си раздали бонуси (Обзор)

174 началници в системата на АПИ са получили 2,2 млн. лв. за работата си през 2024 г.

Комисията за противодействие на корупцията е започнала проверка за изплатените допълнителни възнаграждения от 2,2 млн. лв. в Агенция “Пътна инфраструктура”. Тази проверка е разпоредена от Софийската градска прокуратура, а в сряда, когато стана известно за нея, проверка на случая бе разпоредена и от регионалния министър Иван Иванов, който е принципал на пътната агенция. Тя ще се извърши от звеното за вътрешен одит на МРРБ.

Проверката на КПК трябва да приключи за срок от 2 месеца, съобщи в сряда БНТ. Тя всъщност е започнала близо месец преди случаят да нашуми от публичен сигнал на Института за пътна безопасност, в който се твърдеше, че на фона на окаяното състояние на пътищата началниците в АПИ са си разпределили 2,2 млн. лв. бонуси за добре свършена работа.

Оказа се, че шефът на института Богдан Милчев още през юли е подал сигнал в прокуратурата за тези бонуси и проверката е започнала още тогава.

От АПИ реагираха, че това са манипулативни твърдения и че всички държавни ведомства изплащат такова допълнително материално стимулиране на служителите. Сумата била платена, като са спазени всички нормативни изисквания, засягащи заплатите на държавните служители, и бонусите са за срок от 15 месеца - от 1 януари 2024 г. до края на март 2025-а.

Според обяснението на АПИ точната сума е 2 274 654 лв. и е била платена на 174 служители – началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на агенцията и управителния съвет на АПИ. Освен това в агенцията са приети и вътрешни правила, които прецизират механизма и критериите за определяне на допълнителни възнаграждения, твърдят оттам.

В цялата система на АПИ щатът е 2412 души, от които реално работят 2200 човека. В тази бройка влизат обаче и служителите на Националното толуправление, Института по пътища и мостове и областните пътни управления.

