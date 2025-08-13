Смяната на пола при птиците се оказа по-често срещана от очакваното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Смяната на пола при птиците е по-често срещана, отколкото се смяташе, показва ново изследване на австралийски изследователи, публикувано в сп. "Байолъджи летърс".

Откритието може да окаже влияние върху усилията за опазване на видовете.

Изследователите са анализирали 500 птици от пет често срещани и живеещи на свобода вида в щата Куинсланд и са идентифицирали индивиди със сменен пол сред всички тях, като честотата е варирала между три и шест процента.

"Това показва, че определянето на пола при дивите птици е по-променливо, отколкото предполагахме", казва съавторът Доминик Потвин от Университета на Съншайн Коуст.

Индивидът със сменен пол има физическите характеристики на единия пол, но генетичния състав на другия. Това е познато явление при рибите, земноводните и влечугите, но рядко е документирано при птици и бозайници в дивата природа.

Изследваните видове са пойна врана, присмехулна кукабура, качулат гълъб и два вида папагали.

Учените са тестваха ДНК-то на птиците и са идентифицирали техните репродуктивни органи, предава БТА.

"Едно от ключовите открития беше, че 92 процента от птиците със сменен пол са генетично женски, но имат мъжки репродуктивни органи", казва Потвин. "Разбирането как и защо се случва смяната на пола е от жизненоважно значение за опазването на видовете и за подобряване на точността на изследванията на птиците", допълва ученият.

Водещият автор Кланси Хол отбелязва, че откритията поставят под въпрос методите, използвани досега за определяне на пола на птиците.

Хол казва още, че наличието на индивиди с променена полова принадлежност може да доведе до изкривяване на съотношението между половете, промяна в предпочитанията за партньор и дори до намаляване на популацията. Това на свой ред поражда опасения за застрашените видове.

Учените отбелязват, че са необходими повече изследвания, за да се открие причината за промяната на половата принадлежност при птиците, както и потенциалното й въздействие върху застрашените видове, като е възможно да са замесени и фактори от околната среда, отбелязва ДПА.