Прокуратурата разследва изчезването на тримата от "Наглите"

Софийска градска прокуратура (СГП) наблюдава досъдебно производство във връзка с издирването на трима мъже, сочени за част от групата за отвличания "Наглите", съобщиха за БТА от градската прокуратура.

На 17 декември 2009 г. при специализирана полицейска операция под кодовото наименование "Наглите", която се проведе в София, Монтана, Велико Търново и Враца, бяха арестувани Ивайло Евтимов-Йожи, Прокопи Културиста, Тони Хамстера, Киро Монтанския и др. В хода на операцията бе установено, че престъпната група е наемала къщи на територията на София и околностите, където са били укривани и държани заложници, чиито семейства са изнудвани за пари.

Сред жертвите на престъпната група са бизнесмените Киро Киров и Ангел Бончев. Част от задържаните в акцията бяха оправдани, а други осъдени.