Задържаха шуменец, набил таксиметров шофьор

Мъж на 44 години от Шумен е задържан след сигнал за нанесена телесна повреда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

На 11 август, в ранните следобедни часове, 45-годишен мъж от Шумен, водач на таксиметров автомобил, съобщил, че около 13:00 часа на кръстовище в града, образувано от улиците „Ген. Гурко“ и „Панайот Хитов“, неизвестни препречили пътя на автомобила му – „Дачия Лоджи“. По данни на мъжа, веднага след спирането на колата му, е напръскан с лютив спрей в областта на лицето, след което му е нанесен побой. След преглед в шуменската болница медици са установили фрактура на лявото му рамо и на долната му челюст, пише БТА.

По случай е образувано досъдебно производство, предприети са незабавни действия за установяване на извършителя или извършителите на побоя.

В късните следобедни часове на 11 август на пл. „Оборище“ в Шумен е засечен лек автомобил, управляван от 44-годишен мъж, чиято съпричастност към нанесената телесна повреда на таксиметровия шофьор все още се изяснява. Той е осуетил предприетата спрямо него полицейска проверка и се отправил в неизвестна посока. Вчера сутринта той е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

Работата по случая е продължила под надзор на прокурор от Районната прокуратура в Шумен.

Изяснено е било, че по-рано през деня, на 11 август, между таксиметровия водач и 44-годишния шуменец е възникнал скандал. Той е спрял управлявания от него автомобил в близост до закусвалня в града. Минути след като се е върнал от закусвалнята е установил, че не може да потегли, тъй като шофьори на таксита от града са спрели в непосредствена близост до вратата на колата му. Последвали забележки от таксиметровите водачи към мъжа, спречкване, бутане и словесна конфронтация, като след размяна на реплики 44-годишният мъж е бил съборен на земята, уточни за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Повдигнато му е днес обвинение за извършено престъпление. Определена му е мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 2000 лева. Работата по документиране на престъплението за нанесената телесна повреда продължава. Иззети са записи, изяснява се съпричастността към престъплението и на други лица, допълни Йорданова.

Двама мъже са задържани в ареста на полицейското управление в Каолиново; единият е ударил полицай, а другият е нападнал по-възрастен мъж, както информира БТА по-рано днес.

Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 година в Шуменско, съобщи директорът на ОД на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Според данните, увеличение се наблюдава при престъпленията против личността - 237 през 2024 г, с 45 повече от предходната година. Разкрити са 111 от тях, а за предходния отчетен период - 88. Увеличението се дължи на сериозния ръст на престъпленията, свързани с домашно насилие.