Желязков: Справедлив и дълготраен мир не може да бъде постигнат без Украйна и ЕС

2200
Росен Желязков КАДЪР: Екс/@R_JeliazkovPM

Справедлив и дълготраен мир не може да бъде постигнат без Украйна и ЕС. Това написа премиерът Росен Желязков в своя публикация в социалната мрежа "Екс".

"В днешния видеоконферентен разговор с Коалицията на желаещите обсъдихме предстоящата среща в Аляска. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество със САЩ, както и с президента Володимир Зеленски, за да бъде постигнат мир в Украйна, дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет", пише още в позицията на Желязков.  

Днес европейските лидери, американският президент Доналд Тръмп и високопоставени украински лидери проведоха видеоконференция. 

Видеоразговорът се състоя състои два дни преди срещата между президента на САЩ и руския му колега Владимир Путин, на която двамата ще обсъдят войната в Украйна.

След края на срещата украинският президент Володимир Зеленски, френският държавен глава Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изключиха възможността за предаване на украински територии на Русия.

