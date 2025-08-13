Желязков: Справедлив и дълготраен мир не може да бъде постигнат без Украйна и ЕС

Справедлив и дълготраен мир не може да бъде постигнат без Украйна и ЕС. Това написа премиерът Росен Желязков в своя публикация в социалната мрежа "Екс".
"В днешния видеоконферентен разговор с Коалицията на желаещите обсъдихме предстоящата среща в Аляска. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество със САЩ, както и с президента Володимир Зеленски, за да бъде постигнат мир в Украйна, дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет", пише още в позицията на Желязков.
Днес европейските лидери, американският президент Доналд Тръмп и високопоставени украински лидери проведоха видеоконференция.
Видеоразговорът се състоя състои два дни преди срещата между президента на САЩ и руския му колега Владимир Путин, на която двамата ще обсъдят войната в Украйна.
След края на срещата украинският президент Володимир Зеленски, френският държавен глава Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изключиха възможността за предаване на украински територии на Русия.
Just and lasting peace can’t be achieved without🇺🇦and 🇪🇺. On today's VTC of the Coalition of the willing we discussed the upcoming meeting in Alaska. We will keep working closely with🇺🇸,as well as with @ZelenskyyUa to achieve peace in🇺🇦,long-term stability,security and prosperity pic.twitter.com/FGVzhL72Q1— Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) August 13, 2025