Възстановяват панорамния път Варна – Златни пясъци в участъка на “Трифон Зарезан”

Общината е одобрена за финансиране по програма "Развитие на регионите"

Предстои да се разработи план за устойчива градска мобилност

Община Варна е одобрена за финансиране в размер на близо 67 млн. лв., от които 57,3 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по две ключови проектни предложения по Оперативна програма "Развитие на регионите 2021–2027". Това е значителна

крачка напред в усилията на администрацията да подобри качеството на живот, градската среда

и достъпността до услуги чрез устойчиви и иновативни решения.

Първото проектно предложение - "Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град", обединява шест проектни дейности на обща стойност 36,92 млн. лв., от които 28,09 млн. са безвъзмездна помощ, а 8,83 млн. представляват собствено финансиране на община Варна.

В рамките му е предвидено закупуване на модерна апаратура за Специализираната болница за лечение на онкологични заболявания "Д-р Марко Марков", като лечебното заведение е партньор по проекта.

Ще бъде закупен и въведен в експлоатация модерен компютърен томограф, мамограф, микро-ултразвукова система, ендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия, както и комбинирана система за диагностика с видеокапсулна ендоскопия. Така ще се осигурят нови възможности за ранна диагностика и стадиране на пациенти с онкологични заболявания. Останалите

5 проектни дейности в рамките на предложението се изпълняват от Община Варна

Те включват основен ремонт на СУ "Неофит Бозвели", голямо на площ и важно за района, в който се намира училището, както и основен ремонт на детска ясла №8 "Щурче", която споделя сграда с Дневния център за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Златоуст".

Там ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност и достъпност, както и изграждане на пристройка с асансьор.

Ремонт ще се извърши и на близкото междублоково пространство между бул. "Христо Смирненски", ул. "Васил Ставрев", ул. "Д-р Басанович", бул. "Васил Левски" и ул. "Ген. Георги Попов". Предвижда се още и благоустрояване на парк "Елин Пелин".

Второто проектно предложение – "Подобряване на транспортната свързаност и градска мобилност във Варна", е за 29,67 млн. лв., от които 29,24 млн. са осигурени като безвъзмездна помощ, а съфинансирането от бюджета на Варна възлиза на 433 хил. лв. Ще бъде извършен основен ремонт на детска ясла №8 “Щурче”.

Основен партньор по първата проектна дейност е "Градски транспорт" ЕАД – Варна, за

закупуване на 8 нови електробуса, доставка и монтаж на 2 бързозарядни и 8

бавнозарядни станции,

осигуряване на аварийна техника за обслужване на автобусния състав и закупуване на автовишка.

В проекта се включва и изграждане на ново електрозахранване.

Втората дейност предвижда да бъде разработен план за устойчива градска мобилност – стратегически документ, който ще очертае насоките за развитие на екологична и ефективна транспортна система в дългосрочен план, включвайки визия за съвместяване на всички методи на придвижване в градска среда.

Основната част от второто проектно предложение, която ще се реализира от общината, е възстановяването на панорамния път ІV-90023 в участъка на свлачището Трифон Зарезан по трасето Варна – Златни пясъци, чиято проходимост е нарушена от повече от 20 години.

С изпълнението на тази дейност ще бъде възстановен чрез естакада ключов маршрут към североизточната част на града, включително курортите и вилните зони, ще се облекчи трафикът по път I-9 и ще се подобри достъпът до жилищни и туристически зони.

Настоящата разработка, която е на стойност близо 20 млн. лв., се базира на идеен проект отпреди 4 г. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на проектирането и строително-монтажните работи и впоследствие – начало на строителството на естакадата.

Проектът за възстановяване на панорамния път

включва изграждане на енергоефективно осветление, шумозащитни прегради, както и площадка за наблюдение, отдих и съзерцание с изглед към морето; обособяване на зона за паркиране и др. благоустройствени мероприятия, като не се засягат частни терени, а се работи само в съществуващото трасе.