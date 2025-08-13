Предлагат родителите на деца до 12 г. да работят онлайн през лятната ваканция (Обзор)

238 хил. са учениците до IV клас и почиват най-дълго в Европа

Родителите на ученици от 8 до 12 г. ще могат да поискат от шефовете си да са онлайн или да имат по-къс работен ден по време на лятната ваканция. Така те ще имат повече възможности да се грижат за децата си през тези три месеца и половина.

Такива промени в Кодекса на труда ще внесе председателката на социалната комисия в парламента Деница Сачева от ГЕРБ-СДС още в първите дни на септември.

В момента тази възможност е само за родители на деца до 8 г., но

работодателят има право да откаже изменение на трудовото правоотношение.

Според Кодекса на труда то трябва да се извърши по взаимно съгласие на страните, когато съществува такава възможност в предприятието.

Предложението на Сачева е насочено към родители, които работят и имат принос към данъчната и осигурителната система, пише тя в мотивите си към законопроекта. Става въпрос за близо четвърт милион деца и семействата им - през миналата учебна година учениците от първи до четвърти клас са били 237 579, показват данните на НСИ.

И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече че голяма част от

бабите също работят и не могат да помагат постоянно

Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си, обясни идеята си Сачева. Още повече че по закон родителите не могат да оставят сами деца до 12 г.

Проблемът е, че нашата лятна ваканция е сред най-дългите в Европа. Отпускът пък ни е сред най-късите - 20 дни. Толкова е само в Нидерландия, Ирландия и Германия. Така родителите са принудени да търсят алтернативи, а летните занимални не са никак евтини - между 250 и 800 лв. на седмица. Сумите се определят най-вече от програмата и условията.

Някои общини организират занимални за най-малките ученици през лятото. Проблемът е, че повечето са за юни и част от юли. Тази година Столична община също направи специална безплатна програма “Лятна грижа” точно за децата от 1-и до 4-и клас между 2 юни и 11 юли.

Идеята на Сачева вече среща подкрепа от родителите в интернет. Но лекари питат как това може да стане при тях. Шефката на социалната комисия призан, че много пъти го е обмисляла, включително за

организация на детски кътове за работещите в лечебните заведения

Трудно е да има универсално решение, но големият недостиг на лекари, медицински сестри и други професионалисти в здравеопазването изисква да говорим и за специални мерки, насочени конкретно за тях - социални услуги за децата им и техни близки в нужда. Защото уменията и знанията на тези хора са нужни на цялото общество и смятам, че хората биха подкрепили, ако има такива специални мерки само за тях, отговори им Сачева.