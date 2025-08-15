Във Варна реновират 4 училища, детска градина и средношколското общежитие “Михаил Колони”

Образованието, създаването на качествена училищна среда и модернизацията на учебната инфраструктура са сред приоритетите на община Варна. Кметът Благомир Коцев е категоричен в позицията си, че образованието е темата, към която всеки градоначалник трябва да се насочи, когато говори за справяне с демографската криза и оставането на младите хора в града.

Безспорно Варна полага много усилия в тази посока и пази традиции, които дават преднина в средното и във висшето образование. Именно поради тази причина

морската столица инвестира сериозни усилия и средства за модернизация

на образователната инфраструктура. Към настоящия момент в изпълнение на проекти към Националния план за развитие и устойчивост (НПВУ) са в ход активни строително-ремонтни дейности в 4 училища, една детска градина и средношколското общежитие "Михаил Колони". В детска градина №17 “Д-р Петър Берон” ще бъдат извършени цялостни енергоспестяващи мерки.

Основна цел на промените е да се създаде съвременна, достъпна и енергийно ефективна среда. Общата стойност на инвестицията по проектите надхвърля 26,8 млн. лв. - финансиране, осигурено по НПВУ, а крайният срок на изпълнението им е през май 2026 г.

Най-мащабна реконструкция се извършва в ОУ "Йордан Йовков", където се изпълнява цялостен ремонт и конструктивно укрепване на сградата. Обновяват се всички инсталации, въвежда се ново функционално разпределение, а на третия етаж се изгражда STEM среда. За да се постигне енергиен клас "А", се поставя топлоизолация, нова дограма, каменна облицовка и монтаж на фотоволтаична система.

Предвижда се промяна на източника на топлинна енергия от нафта в по-икономично и природосъобразно отопление на газ и изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ).

Ремонт се извършва и в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", където също са предвидени мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда за над 700 ученици и 78-членния екип на училището. Строителните дейности включват поставяне на топлоизолация, нова дограма, ремонт на всички помещения и стълбищни площадки и изграждане на вътрешен асансьор. Ще бъдат подменени електрическата, осветителната и отоплителната инсталация, ще се изгради фотоволтаична система за собствено потребление. След ремонта фасадата на училището ще е с почистена каменна облицовка. Проектът за средношколското общежитие “Михаил Колони” предвижда пристрояване на външни асансьори за по-достъпна среда.

В СУХНИ "Константин Преславски" се изгражда допълнителна сграда за спорт и танци. Проектът се изпълнява на два етапа, в които ще бъде изместен канализационен колектор в рамките на парцела на училището с цел отваряне на пространство за последващото изграждане на нова сграда. Тя е предвидена на 4 етажа с функционални помещения, стълбищна клетка с асансьор, санитарни възли, душове и съблекални. Предвидено е и външно озеленяване.

В ОУ "Добри Чинтулов" предстои да започне конструктивно укрепване, подмяна на инсталациите, изграждане на външен асансьор и на STEM среда. Ремонтът включва обновяване на фасадата, подмяна на дограма и обновяване на санитарни помещения. Предвижда се монтаж на батерии и инвертори, част от фотоволтаична централа за автономно захранване с ток, инсталиране на соларни панели.

Ремонт вече тече и в двата блока на Средношколско общежитие "Михаил Колони". Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност, пристрояване на външни асансьори и осигуряване на достъпна среда. Във всяка стая ще се обособят санитарни възли, а на всеки етаж с помещения за настаняване ще бъдат осигурени кухня, дневна, занималня/читалня, перално помещение. В блок "А" ще се обособят фитнес зала, концертен салон и административен кабинет. Основната

задача на проекта е осигуряване на съвременни условия за равен достъп до

качествено образование

Средношколското общежитие е основано през 1959 г. и в него се настаняват ученици от VIII до XII клас от цялата страна. Освен частичен ремонт на покривите и дограмата съществени подобрения не са извършвани през годините.

В детска градина №17 "Д-р Петър Берон" също започва конструктивно укрепване на сградата, надстрояване на топла връзка, преустройство на терасата към физкултурния салон и подмяна на всички основни инсталации. Ще бъдат извършени и цялостни енергоспестяващи мерки, включително полагане на топлоизолация, подмяна на дограмата, изолация на покрива и изграждане на автономна фотоволтаична централа. В обекта ще бъде осигурена пълна достъпна среда, включително асансьор.