Обявиха пазарни консултации за новата база на Математическата гимназия във Варна

Ще има приемственост между екипа, изработил идейния проект, и бъдещите изпълнители

Община Варна обяви пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за изпълнението на обществена поръчка за проектиране и изграждане на нова учебна база на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон".

Изпълняващият функциите кмет на Варна

Павел Попов призова максимален брой фирми да се включат в процедурата, за да бъде осигурена пълна прозрачност в изпълнението на проекта

По думите му новият кампус на училището е обект от национална значимост по отношение на образователната инфраструктура и кореспондира с приоритетите на Министерството на образованието и науката за осигуряване на иновативна STEM среда и акцент върху образованието по математика.

Съгласно Закона за обществените поръчки провеждането на пазарни консултации е механизъм за определяне на стойността на проекта на база актуалните цени на пазара.

За новата сграда на училището е предвидено изпълнение на инженеринг, което да допълни частите без разработен технически проект. Процедурата и подадените ценови оферти не обвързват възложителя или компаниите, участвали в нея, със следващите етапи от реализацията на проекта.

От друга страна, ще се осигури приемственост между екипа, изработил идейния проект – австрийското архитектурно студио Riegler Riewe Architekten, и екипите на бъдещите изпълнители. Трифазовото проектиране – на идеен, технически и работен проект, дава на възложителя - община Варна, възможност да упражнява максимален контрол върху качеството на техническата разработка.

Срокът, в който ще се набират ценовите стойности за описаните дейности, е до 9 септември.

Проект с подобни мащаби задължително преминава и на предварителен контрол от

Агенцията по обществени поръчки,

преди да бъдат възложени дейностите по проектиране и строителство. Концепцията за новия кампус беше дарена на общината от фондация МГ "Д-р Петър Берон". Проектът стартира през ноември 2023 г. със сключване на договор, съгласно който са вече изпълнени идеен проект и части от технически проект за новата сграда на училището.

Проектното предложение е част от одобрения списък с общински проекти, кандидатствали за финансиране по Инвестиционната програма за общински проекти на Министерството на финансите. Съгласно чл. 113 от Закона за държавния бюджет програмата е със срок до 30 юни 2027-а.

С общински пари довършват изоставения физкултурен салон в СУ "Найден Геров"

Отстраняват дефектите от 2021 г. при проектирането и строежа

Физкултурният салон на СУ "Найден Геров", чиято съдба стоеше под въпрос в продължение на години, ще бъде завършен с финансиране от общинския бюджет. Обектът беше изоставен в недовършен вид след поредица от технически и административни неуредици, започнали още при строителството му през 2021 г.

Впоследствие техническо обследване, възложено от училището и извършено от експерти на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, установи сериозни недостатъци както в проектирането, така и в изпълнението на обекта.

Липсват основни чертежи на конструктивни елементи, не са изяснени важни технически параметри като клас на стоманата и качеството на земната основа, повредени са елементи като замазки, фундаменти и остъкления.

За създаване на подходяща среда за спорт за учениците общината вече подготвя обществена поръчка за довършване на залата, след като в бюджета за тази година са заложени средства за целта. Сега с волята на управленския екип и ясен план усилията са насочени към това децата от СУ "Найден Геров" най-сетне да получат спортна зала, отговаряща на съвременните изисквания.