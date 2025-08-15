ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарът край село Обручище е локализиран, но части...

Обявиха пазарни консултации за новата база на Математическата гимназия във Варна

Визуализация на идейния проект за нова сграда на МГ, изработен от австрийското архитектурно студио Riegler Riewe Architekten

Ще има приемственост между екипа, изработил идейния проект, и бъдещите изпълнители

Община Варна обяви пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за изпълнението на обществена поръчка за проектиране и изграждане на нова учебна база на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон".
Изпълняващият функциите кмет на Варна

Павел Попов призова максимален брой фирми да се включат в процедурата, за да бъде осигурена пълна прозрачност в изпълнението на проекта

По думите му новият кампус на училището е обект от национална значимост по отношение на образователната инфраструктура и кореспондира с приоритетите на Министерството на образованието и науката за осигуряване на иновативна STEM среда и акцент върху образованието по математика.

Съгласно Закона за обществените поръчки провеждането на пазарни консултации е механизъм за определяне на стойността на проекта на база актуалните цени на пазара.

За новата сграда на училището е предвидено изпълнение на инженеринг, което да допълни частите без разработен технически проект. Процедурата и подадените ценови оферти не обвързват възложителя или компаниите, участвали в нея, със следващите етапи от реализацията на проекта.

От друга страна, ще се осигури приемственост между екипа, изработил идейния проект – австрийското архитектурно студио Riegler Riewe Architekten, и екипите на бъдещите изпълнители. Трифазовото проектиране – на идеен, технически и работен проект, дава на възложителя - община Варна, възможност да упражнява максимален контрол върху качеството на техническата разработка.

Срокът, в който ще се набират ценовите стойности за описаните дейности, е до 9 септември.

Проект с подобни мащаби задължително преминава и на предварителен контрол от
Агенцията по обществени поръчки,

преди да бъдат възложени дейностите по проектиране и строителство. Концепцията за новия кампус беше дарена на общината от фондация МГ "Д-р Петър Берон". Проектът стартира през ноември 2023 г. със сключване на договор, съгласно който са вече изпълнени идеен проект и части от технически проект за новата сграда на училището.

Проектното предложение е част от одобрения списък с общински проекти, кандидатствали за финансиране по Инвестиционната програма за общински проекти на Министерството на финансите. Съгласно чл. 113 от Закона за държавния бюджет програмата е със срок до 30 юни 2027-а.

С общински пари довършват изоставения физкултурен салон в СУ "Найден Геров"

Отстраняват дефектите от 2021 г. при проектирането и строежа

Физкултурният салон на СУ "Найден Геров", чиято съдба стоеше под въпрос в продължение на години, ще бъде завършен с финансиране от общинския бюджет. Обектът беше изоставен в недовършен вид след поредица от технически и административни неуредици, започнали още при строителството му през 2021 г.

Впоследствие техническо обследване, възложено от училището и извършено от експерти на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, установи сериозни недостатъци както в проектирането, така и в изпълнението на обекта.
Липсват основни чертежи на конструктивни елементи, не са изяснени важни технически параметри като клас на стоманата и качеството на земната основа, повредени са елементи като замазки, фундаменти и остъкления. 

За създаване на подходяща среда за спорт за учениците общината вече подготвя обществена поръчка за довършване на залата, след като в бюджета за тази година са заложени средства за целта. Сега с волята на управленския екип и ясен план усилията са насочени към това децата от СУ "Найден Геров" най-сетне да получат спортна зала, отговаряща на съвременните изисквания. 

