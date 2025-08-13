Разведен от Пловдив подлуди небето над Европа (Обзор)

На борда била бившата жена на българина с двете им дъщери

Чехия не допуска самолета до въздушното си пространство, а над Германия го охраняват два юрофайтъра

Фалшив сигнал до 112 за палестинец, който възнамерявал да извърши “лоши неща”, е довел до ескортирането на полет на “Райънеър” от София до Лондон с два изтребителя над Германия.

Това обясни пред “24 часа” вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов. Сигналът бил подаден от пловдивчанин. Полет FR9962 от София до “Станстед” в Лондон излетял на 11 август около 21,30 ч със 174 души на борда. В самолета били и бившата съпруга на 36-годишния мъж от Пловдив с двете им дъщери.

След обаждането били уведомени незабавно Координационният център на летище “Васил Левски” - София и Ръководството на въздушното движение (РВД). Когато сигналът бил подаден, самолетът вече бил във въздушното пространство на Сърбия - някъде над Нови Сад. Затова от София информирали началника на смяна в сръбското РВД, обясни още Караджов.

Уведомени били и “Райънеър”, и летище “Станстед”, както и партньорските служби. Пилотът на самолета и авиокомпанията взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета. В това време проверка на Гранична полиция установила, че на борда няма пакистански или палестински граждани.

Самолетът обаче не е бил приет във въздушното пространство на Чехия заради опасения от заплаха. Машината направила заход наляво и останала в австрийското небе, като при влизане в германското въздушно пространство към нея се присъединили два изтребителя “Юрофайтър”. Те ескортирали полета, докато полетът пътувал над Германия, като не установили нищо необичайно.

После самолетът продължил сам през въздушното пространство на Нидерландия към крайната си дестинация - писта 4 на лондонското летище “Станстед”. Самолетът кацнал безопасно, а на 12 август излетял обратно за София по разписание. В следващите дни FR9962 изпълнява маршрути между София и Лондон по график.

В сряда стана ясно, че районната прокуратура в Пловдив е образувала досъдебно производство по член 326 от НК срещу пловдивчанина, подал неверния сигнал за тревога. Вчера нито прокуратурата, нито полицията в Пловдив посочиха името на извършителя. Знае се обаче, че той е бил задържан, а ако бъде признат за виновен, го грозят до 2 години затвор.

Говорител на германските ВВС обясни, че причината за ескорта с изтребителите била “потенциално опасна ситуация на борда на граждански самолет”, като допълни обаче, че подобна операция се счита за рутинна процедура.

От полската авиокомпания “Бъз” (Buzz), която е дъщерно дружество на “Райънеър” и чиято собственост е самолетът, коментираха за “24 часа”: “Бяхме уведомени за възможен проблем със сигурността. Той беше бързо решен и ескалацията му беше предотвратена, което позволи на полета да продължи до Лондон, където кацна навреме, а пътниците слязоха нормално”.

Макар заплахата да се оказва фалшива, по решение на Кризисния щаб на летище “Васил Левски” - София, са въведени допълнителни мерки за сигурност. По думите на Караджов няма регистрирани инциденти, свързани със сигурността, на територията на софийското летище.

