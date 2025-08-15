След ремонта: Обновена библиотека и нови стаи в дом “Гергана” във Варна

Сградите са изградени между 1935 и 1969 година, не са обновявани от десетилетие
Домът за стари хора "Гергана", разположен край курорта Св. св. Константин и Елена, е в процес на мащабна модернизация. Ремонтът върви по план, а целта е ясна – домът да предложи по-достойна и съвременна среда за живот на възрастните хора, както и подобрени условия на труд за екипа на социалната услуга.
Проектът, финансиран с близо 7,68 млн. лв. изцяло по Националния план за възстановяване и устойчивост, обхваща 4 сгради с обща площ почти 5000 кв. метра – основна сграда, столова с кухня, пералня и гараж.
В напреднала фаза са дейностите по ремонта на основната сграда - покрив, фасада и вътрешното преустройство на стаите и кабинетите. Работи се по въвеждане на мерки за енергийна ефективност, монтаж на фотоволтаична инсталация и изграждане на пристройка с външен асансьор за достъпност. Предстои обновяване на дворното пространство.
Планирани са 44 двойни, 8 единични стаи и 2 боксониери с ново обзавеждане,
които ще позволят индивидуален подход към потребителите.
Ще бъдат оборудвани и зони за медицинска грижа, рехабилитация, хранене, групови и тихи занимания, както и библиотека и клуб по трудотерапия. За персонала са предвидени обновени помещения за почивка и модерно перално стопанство.
Сградите на дома са изградени между 1935 и 1969 г., а последният частичен ремонт е правен преди повече от десетилетие. До приключването на ремонта потребителите на услугата са временно настанени в почивна база "Здравец" в местността Ален мак.
Срокът за изпълнение на проекта предстои да бъде удължен до средата на 2026 г.
Възстановяват късноантичната стена на Одесос, обновява се Летният театър
Реконструкция на Летния театър и възстановяване на част от късноантичната крепостна стена на Одесос – това са две от основните инициативи, които ще се реализират във Варна като част от одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).
Концепцията, озаглавена "Варна – град, отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион", е на обща стойност над 41 млн. лева. От тях 26,2 млн. са безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането в размер на 15,1 млн. лв. е осигурено от бюджета на града с решение на общинския съвет.
Предстоящата реконструкция на Летния театър предвижда основен ремонт на сградите, балкона и оградата, нов сценичен подиум, подмяна на 2400 седалки, осъвременяване на сценичното и фасадното осветление, както и обновяване на озвучителната техника. Ще бъдат модернизирани и помещенията за артистите – съблекални и гримьорни, като ще се осигури и достъпна среда за хора с увреждания.
В района на ул. "Цар Симеон I" ще бъде експониран разкрит участък от късноантичната крепостна стена на древния Одесос. Проектът включва облагородяване на пространството между улиците "Козлодуй", "Цар Симеон I" и "Д-р Л. Заменхоф", изграждане на лапидариум (музей на открито с археологически артефакти), както и създаване на посетителски информационен център.
Сред проектите на община Варна попада и облагородяването на зоната между улиците "Дунав", "Дебър", "Охрид", "Преслав" и "Девня" като част от усилията за засилване на връзката с морето. Дейностите включват подмяна на пътната и тротоарната настилка, обособяване на пешеходни зони и велоалеи, поставяне на нова паркова мебел и обособяване на кътове за отдих.
В образователната сфера се предвижда цялостен ремонт на детска градина "Чайка" с мерки за енергийна ефективност, ново оборудване, обновяване на басейна и създаване на пространства за работа с деца със специални образователни потребности. Здравният компонент е представен от проект на Медицинския университет и УМБАЛ "Св. Марина", който предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на нов магнитно-резонансен томограф.