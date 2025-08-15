След ремонта: Обновена библиотека и нови стаи в дом “Гергана” във Варна

Сградите са изградени между 1935 и 1969 година, не са обновявани от десетилетие

Домът за стари хора "Гергана", разположен край курорта Св. св. Константин и Елена, е в процес на мащабна модернизация. Ремонтът върви по план, а целта е ясна – домът да предложи по-достойна и съвременна среда за живот на възрастните хора, както и подобрени условия на труд за екипа на социалната услуга.

Проектът, финансиран с близо 7,68 млн. лв. изцяло по Националния план за възстановяване и устойчивост, обхваща 4 сгради с обща площ почти 5000 кв. метра – основна сграда, столова с кухня, пералня и гараж.

В напреднала фаза са дейностите по ремонта на основната сграда - покрив, фасада и вътрешното преустройство на стаите и кабинетите. Работи се по въвеждане на мерки за енергийна ефективност, монтаж на фотоволтаична инсталация и изграждане на пристройка с външен асансьор за достъпност. Предстои обновяване на дворното пространство. Кметът Благомир Коцев направи символична първа копка на обекта през март.

Планирани са 44 двойни, 8 единични стаи и 2 боксониери с ново обзавеждане,

които ще позволят индивидуален подход към потребителите.

Ще бъдат оборудвани и зони за медицинска грижа, рехабилитация, хранене, групови и тихи занимания, както и библиотека и клуб по трудотерапия. За персонала са предвидени обновени помещения за почивка и модерно перално стопанство.

Сградите на дома са изградени между 1935 и 1969 г., а последният частичен ремонт е правен преди повече от десетилетие. До приключването на ремонта потребителите на услугата са временно настанени в почивна база "Здравец" в местността Ален мак. Домът за стари хора “Гергана”

Срокът за изпълнение на проекта предстои да бъде удължен до средата на 2026 г.

Възстановяват късноантичната стена на Одесос, обновява се Летният театър

Реконструкция на Летния театър и възстановяване на част от късноантичната крепостна стена на Одесос – това са две от основните инициативи, които ще се реализират във Варна като част от одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).

Концепцията, озаглавена "Варна – град, отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион", е на обща стойност над 41 млн. лева. От тях 26,2 млн. са безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането в размер на 15,1 млн. лв. е осигурено от бюджета на града с решение на общинския съвет.

Предстоящата реконструкция на Летния театър предвижда основен ремонт на сградите, балкона и оградата, нов сценичен подиум, подмяна на 2400 седалки, осъвременяване на сценичното и фасадното осветление, както и обновяване на озвучителната техника. Ще бъдат модернизирани и помещенията за артистите – съблекални и гримьорни, като ще се осигури и достъпна среда за хора с увреждания.

В района на ул. "Цар Симеон I" ще бъде експониран разкрит участък от късноантичната крепостна стена на древния Одесос. Проектът включва облагородяване на пространството между улиците "Козлодуй", "Цар Симеон I" и "Д-р Л. Заменхоф", изграждане на лапидариум (музей на открито с археологически артефакти), както и създаване на посетителски информационен център.

Сред проектите на община Варна попада и облагородяването на зоната между улиците "Дунав", "Дебър", "Охрид", "Преслав" и "Девня" като част от усилията за засилване на връзката с морето. Дейностите включват подмяна на пътната и тротоарната настилка, обособяване на пешеходни зони и велоалеи, поставяне на нова паркова мебел и обособяване на кътове за отдих.

В образователната сфера се предвижда цялостен ремонт на детска градина "Чайка" с мерки за енергийна ефективност, ново оборудване, обновяване на басейна и създаване на пространства за работа с деца със специални образователни потребности. Здравният компонент е представен от проект на Медицинския университет и УМБАЛ "Св. Марина", който предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на нов магнитно-резонансен томограф.