УЕФА глоби "Партизан" с 90 000 евро заради плакат ...

Кола се обърна по таван на бул. "Генерал Скобелев" в София

Кола се обърна по таван на столичния бул. "Генерал Скобелев" КАДЪР: Фейсбук/Asen Zheynov

Автомобил се е преобърнал по таван вследствие на катастрофа на столичния бул. "Генерал Скобелев" в посока пл. "Руски паметник". Това стана ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София". 

Според свидетели няма пострадали при инцидента.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кола се обърна по таван на столичния бул. "Генерал Скобелев" КАДЪР: Фейсбук/Asen Zheynov

