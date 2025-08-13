Кола се обърна по таван на бул. "Генерал Скобелев" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Автомобил се е преобърнал по таван вследствие на катастрофа на столичния бул. "Генерал Скобелев" в посока пл. "Руски паметник". Това стана ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Според свидетели няма пострадали при инцидента.