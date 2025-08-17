Подова мозайка от Марцианопол - част от колекцията на музея в Девня

За близо 2 г. сградата му ще бъде изцяло ремонтирана с 5 млн. лв., отпуснати от регионалното министерство

Нови артефакти, открити в близък общински имот - антична сграда, унищожена по време на хунските нашествия през V век. С това ще се обагати експозицията на Музея на мозайките в Девня след обновяването му.

В руините на някогашния Марцианопол, сега Девня, в имот на не повече от 200 квадрата е открита забележителна и добре запазена подова мозайка. Разкритият досега размер е 9 кв. метра. Тя представлява илюстрация от раннохристиянската епоха с изображение, включващо гълъб и маслинова клонка.

Мозайката все още не е изнесена, тъй като трябва да бъде проучено цялото пространство и да се кандидатства по проект за експонирането на място - най-добрия вариант за големи мозайки.

В музея посетителите разглеждат римски и ранновизантийски мозайки

от великия за времето си град Марцианопол - административен център, един от 8-те града в някогашната Римска империя, имащи право да секат собствени монети.

Тук е и златното монетно съкровище, открито през 2019 г. при проучване на късноантична сграда, опожарена по време на голямото хунско нашествие през 447 г. - 19 златни монети, отсечени от името на император Теодосий II (402-450 г.) – владетел на Източната Римска империя. Предстои сградата на музея да бъде изцяло ремонтирана с 5 млн. лв., отпуснати от министерството на ретионалното развитие, в продължение на около две години, като през това време част от музея или целият ще бъде затворен.

Предстои основен ремонт на музейната сграда,

включващ ремонт на всички ВиК и ел. инсталации, цяла промяна на вътрешната облицовка, дограмата, покривната конструкция, добавяне на съоръжения за по-лесен достъп на хора с увреждания, допълнително оборудване на сервизни помещения и облагородяване на парковата среда около музея и експозицията под открито небе.

Музеят няма да работи през това време, особено като се подменят инсталациите, но служителите му ще се опитат да го държат отворен колкото е възможно по-дълго.

Мащабният ремонт ще включва преместване на големи масиви от материали, включително музейния архив и експозицията.

Очаква се да има нови неща в експозицията, но първо трябва да се види какви пространства ще останат след ремонта. Външният силует на музея няма да бъде променен, тъй като е уникален, ще се използват съвременни материали, съобразени с изискванията за музейна експозиция. След него ще бъдат монтирани нови музейни витрини.

Експозицията ще се обнови с материали от археологически находки от предишни години, останали в музейните фондове.