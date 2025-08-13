Пеевски чака закриване на Агенцията за публични предприятия, БСП - нов механизъм за продажби на държавни имоти (Обзор)

Продажбата на държавни имоти пропука единството на мнозинството по темата, която продължава да вдига градуса насред политическата ваканция.

Правителството обяви намерение да се освободи от 4400 имота с отпаднала необходимост, чиято издръжка е в тежест на държавата. Идеята е да се прехвърлят на общини или други институции, за останалите да се направят търгове. Така например за парчето от античния театър на Сердика, което е под терен на НЕК, вече течала подготовка да се прехвърли на Министерството на културата, за да бъде опазен и съхранен този уникален римски амфитеатър и дори да се ползва като съвременна сцена. Попадането му в списъка предизвика брожение и гражданска петиция, кметът на София също го поиска от МС.

Така или иначе първоначалният списък бе свален от сайта на МРРБ и премиерът го прати в парламента - депутатите да одобрят програмата за управление на държавните имоти с отпаднала необходимост, дотогава нищо няма да се продава. Което не попречи на президента да атакува управляващите - хазната била опразнена заради еврото и сега искали да разпродадат държавата. Обяви плана за “най-големия грабеж от 90-те години насам” и наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост, които бяха приети в последния работен ден на депутатите преди ваканцията им с гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС - НН. Останалите групи не гласуваха.

Две седмици по-късно обаче две партии дадоха назад - БСП поиска нов механизъм, а лидерът на “ДПС - Ново начало” Делян Пеевски - закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Той настоява да се разработи стратегия за управление на собствеността на всяко министерство, община и държавна структура. Според него държавните имоти и предприятия трябва да останат там, където са, а собствеността да се използва за изпълнението на ангажиментите към хората - да се строят училища, детски градини, домове за болни и възрастни, както и жилища. Затова и трябва да се закрият досегашните структури, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общинските имоти и предприятия. С което “да се спре разпродаването на държавна собственост”, заявява Пеевски.

След 13 дни мълчание пък БСП (чийто министър Иван Иванов публикува първоначалния списък с имотите) настоя за “прозрачен и обективен механизъм, който да бъде придружен с подробен анализ за всеки от имотите с отпаднала необходимост”. В изявление от вторник социалистите поискаха от списъка да бъдат изчистени всички имоти със специален статут - паметници на културата от местно и национално значение, както и да бъдат удовлетворени исканията на общините за безвъзмездно получаване на имоти. А за останалите имоти първо да се оцени потенциалът за обществено ползване.

ИТН засега пази мълчание. ГЕРБ подкрепя правителствената програма за упражняване правата върху имоти - държавна собственост и собственост на държавни публични предприятия, която бе обявена още през май. Оттам напомниха на Радев, че за 12 месеца неговите правителства са продали 262 държавни имота.

Неофициално се говореше за извънредно заседание на парламента в края на идната седмица - за излъчването на новата антикорупционна комисия и зам.-омбудсман. Вероятно е на него да се преодолее и президентското вето. Настоящите разминавания в позициите за държавните имоти обаче може би ще отменят плановете да се прекъсне ваканцията на депутатите.

Любопитен детайл е, че позициите на Делян Пеевски и на ПП-ДБ срещу програмата за имотите вече се доближават. Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев обяви в социалните мрежи, че държавата трябва да се освободи от пустеещи и рушащи се имоти, но по ясен, прозрачен и дигитализиран процес. ДБ ще внесат промени в предложената от правителството програма, за да спрат “раздаването на имоти на приближени до властта”, обяви той.

