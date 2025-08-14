Изчезналият Йожи от Наглите станал покер звезда след затвора, печелил стотици хиляди в световни турнири

Ивайло Ефтимов рядко се чувал с Културиста и Релето, не се е замесвал в престъпления

Април 2025, 4 месеца преди изчезването на Йожи, Релето и Културиста. В голямо казино се провежда поредният фестивал по покер "Битката при Малта". Професионални комарджии от цял свят се борят за награден фонд от 5 милиона долара, има и българи. Един от тях е Ивайло Ефтимов-Йожи, който дълго е тренирал уменията си по покер. Първо на свобода като млад автокрадец с приятелите от центъра на София, а след това и в затвора, където лежа 15 г. по делото "Наглите".

Йожи от софийското село Лозен е един от членовете на бандата, който винаги е криел лицето си и е избягвал да се появява публично. Сочен е за един от тарторите на бандата за отвличания. Пръв излиза на свобода от четиримата осъдени. Това се случи през октомври 2020 г. Присъдата му е 18 г. като на другите трима. 5 г. обаче беше спестил заради труд в затвора и му оставаха само 2 г. и 10 месеца, които съдът му опрости и го пусна с условие да не върши други престъпления. Да разлика от Данчо Релето, Йожи не е арестуван и разследван.

С тежко криминално минало и присъда, Ивайло Ефтимов няма шанс за работа като нормалните хора. Не развива и легален бизнес. За сметка на това става една от звездите на професионалния покер в Европа. Участва в много турнири и заема челни места, като печели повече от добре -

пет и шестцифрени суми в различни валути

"Българинът Ивайло Ефтимов е много динамичен играч и не е изненада да го видим отново да навлиза дълбоко в играта. Той доминираше през по-голямата част от предпоследния ден на събитието, като в крайна сметка завърши на 8-о място за €26 300", пишат в репортажите си специализираните сайтове. За разлика от другите играчи на масата, Йожи позира рядко за снимки. Кадрите показват, че е в добра кондиция, въпреки че малко хора могат да го познаят от времето на делото срещу него преди 15 години. Йожи е един от най-агресивните играчи на масата, но не със сила, с която е сломявал жертвите на отвличанията, а с риск и залагания. Освен на турнири в чужбина, Йожи участва и у нас, а домакините са големи хотели в София и Слънчев бряг. В съседния курорт "Св. Влас" братът на Йожи Емил си беше купил чисто нов апартамент, както и две беемвета. След разбиването на бандата на Наглите данъчните му направиха проверка, която показа, че разходите не отговарят на доходите му. Покупките бяха направени след първите удари на бандата на Наглите през 2007 г. Йожи преди 14 г., когато беше подсъдим по делото "Наглите".

Другият изчезнал - Прокопий Прокопиев-Културиста, също не работи официално и няма регистрирани търговски дружества, на които да е собственик и управител. Неговата кариера започва с грабежи, заради което лежи в затвора. Там се запознава с Йожи, който е автокрадец. Бандата на Наглите е от крадци на автомобили и магистрални грабители, които се преквалифицират в похитители и останаха неуловими близо 3 г. между 2007 и 2009 г.

Третият издирван Данчо Релето също се върна към стария си занаят на автокрадец, след като го пуснаха от затвора по делото Наглите. Арестуваха го три пъти за укривателство на автомобили, но още не е осъден и до последно е на свобода.

Близки на един от тримата изчезнали споделиха пред "24 часа", че не са поддържали контакти и рядко са се чували след престоя в затвора. За общ бизнес или престъпна дейност не можело да се говори. Добре знаели, че полицията следи действията им изкъсо. Много рядко членове на разбити банди, особено ако са лежали и в затвора, продължават да поддържат добри отношения. Приятели на Йожи, Данчо Релето и Прокопий са убедени, че изчезването им е подготвено, но никой не знае с каква цел. Според тях е изключено мистериозният случай да е свързан с отмъщение на някой от отвлечените. До последно тримата са се движили спокойно и никой не се е притеснявал за сигурността си.

Не било изключено обаче да са обединили усилия, за да изкарат бързи и лесни пари и така да са попаднали в мрежа, от която трудно се излиза.

11 г. след окончателната присъда през 2014 г.

жертвите на отвличанията не са получили обезщетенията си,

които съдът определи на четиримата да платят. Въпреки това бяха освободени предсрочно от затвора. Там, но доживот е само Любомир Димитров-Любо Гребеца. След разбиването на бандата през лятото на 2009 г. Гребеца проговори за престъпленията, а след това Релето даде показания срещу него за две убийства - на Иван Пайнавелов-Сапата, сочен за мозъка на Наглите, и на Юлиан Лефтеров-Кокошата, който е бил техен приятел, но не е участвал в отвличанията. Близките на Лефтеров и Пайнавелов също не са получили и стотинка от кръвнината, на които Гребеца беше осъден.