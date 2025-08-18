Варна е сред първите по осиновяване на безпризорни кучета

Всяка събота приютът в Каменар отваря врати и обитателите му очакват бъдещи стопани

Варна е сред градовете първенци по осиновяване на безстопанствени кучета в страната, показват данните в отчета за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в България за 2024 г.

През изминалата година са заловени 17 603 безстопанствени кучета, от които 3778, или близо 22%, са били осиновени.

Успехите на общината не са само за миналата, а и за последните три години.

Устойчивите и дългосрочни мерки за ограничаване на популацията на безстопанствени животни включват

регистрация, чипиране и кастрация на домашните любимци,

особено когато техните собственици не могат да се грижат за новородените животни. Не са малко и кучетата с късмет, които си намират стопани.

За ръководството на Общинския приют за безстопанствени кучета в село Каменар овладяването на популацията от бездомни животни на територията на морската столица е един от приоритетите в работата на общинската администрация наред с осигуряването на качествена ветеринарна грижа и добри условия за престой на четириногите.

Всеки ветеринарен специалист, който споделя тази кауза, е добре дошъл в екипа на центъра.

Условията, в които се настаняват безпризорните животни, са осезателно подобрени през последната година, на място вече е разположен ветеринарен фургон, където са обособени операционна и манипулационна.

Към момента бездомните кучета в приюта надхвърлят 100, като половината от тях са бебета и млади екземпляри под едногодишна възраст, които са изключително подходящи за осиновяване, бърза адаптация и спокоен дълъг живот в домашна среда. Осиновителите споделят, че животните, взети за домашни любимци от приюта, са изключително възпитани, с добре изградени хигиенни навици и много бързо свикват с новите си стопани.

Традиционно всяка събота приютът отваря вратите си, така че многобройните му обитатели очакват гости, приятели и бъдещи стопани.

Всяко от малките кученца в приюта може да бъде взето за отглеждане

в приемно семейство, докато навърши възраст, която е подходяща то да бъде кастрирано, след което приемните семейства могат да доведат животното за безплатна кастрация обратно в общинското убежище или да изберат външна клиника, където тази манипулация да бъде извършена, и вече официално да го осиновят.