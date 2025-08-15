Йоан, Варненски митрополит: Бъдете смирени, търпеливи и добри! И нека Бог ни дарува спасение

На този ден всеки намира своя път да благодари на Богородица за изпълнени просби

Варненци са избрали за ден на своя град един от големите български християнски празници с изключително значение за миряните - Успение Богородично. Той носи надеждата, че Божията майка, отивайки си от този свят, остава завинаги майка на всички човеци и неоспорима молителка пред Бога за целия човешки род.

Всъщност това е централността на събитието, което ни насочва към 15 август - съчетанието на двата празника: нашия храмов празник на катедралата "Успение Богородично" и празника на Варна.

Света Богородица винаги е била усещана като покровителка на града поради наличието на нейните чудотворни икони тук.

Нашият храм е най-големият в България след патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". Навремето, когато започнали да го градят, е било едно благодарно отношение към освобождението на България, от една страна, от втора, е свързан с императрица Мария, която е носила името на Божията майка, и от трета страна - празникът Успение, който е дълбоко почитан от целия православен свят.

На този ден всеки намира своя път да благодари. Много хора са изпитали, видели или усетили чудотворната помощ на Богородица, те са благодарни за изпълнени просби. Варненци поднасят своите молитви за помощ при несгоди пред иконите на Стара Богородица и през годините има свидетелства за много от тях, усетили чудотворната помощ било в изцеляване на тежки болести, сдобиване с дългоочаквана рожба, или нещо друго, което ги е тревожило.

Пред иконата в черквата "Св. Атанасий" в гръцката махала много хора, боледуващи от онкологични заболявания, неимоверно намират утеха - не са малко свидетелствата за помощ на Света Богородица както за града, така и за нашата така скромна част на епархията.

Макар и неизречени, те са факт и свидетелстват за връзката между Бога и човека, както и че Божията майка винаги помага, когато с усърдия, молитва и смирение заслужим нейното ходатайство. За патриаршията подготовката за празника е неповторимо изживяване.

Обични братя и сестри, бъдете смирени, търпеливи и добри! И нека Бог ни дарува спасение на душите!