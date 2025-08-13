В телефоните на Наглите търсят защо са изчезнали. Подозират Йожи (Обзор)

На повече от 6 км една от друга са намерени колите на изчезналите членове на групата за отвличания Прокопий Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Данчо Релето. Автомобилите са били в София, но в далечни квартали и без следи от борба в тях.

В колите са намерени и телефоните на бандитите, но не и личните им документи, научи “24 часа” от достоверен източник в МВР.

Само Релето и Културиста са били обявени за издирване от своите съпруги. Те разказали, че нямат връзка с брачните си партньори от неделя. Подобни изчезвания били нетипични за тях. Когато от СДВР потърсили контакт с Йожи за информация за двамата, се оказало, че и него го няма, като криминалистите открили и неговата кола. В сряда той още не е официално обявен за издирване, защото се чакаше да изтекат 24 часа от изчезването.

Заради липсата на сигнал, се проверява версия че Йожи може да е замесен в изчезването на някогашните си партньори. Четвъртият осъден от Наглите - Любомир Димитров - Любо Гребеца, е в затвора за две убийства. От СДВР са се свързали и с някогашния активен участник в бандата Валентин Михайлов - Ихтиманския, когото подозират, че е рязал пръсти.

Той не беше съден, защото стана свидетел срещу останалите от бандата (за Наглите - виж долу, бел. авт.). Казал, че не знае къде са бившите му другари, не поддържал контакт с тях. Надеждата на полицията е да открие нещо в телефоните на тримата, което да подскаже какво може да се е случило. На апаратите са назначени експертизи.

Преди да изчезнат, тримата мъже не изглеждали притеснени. Само дни преди да се изпари, Прокопи Културиста бил забелязан в моден бутик. Купил си яке за 7000 лв. Бил в добро настроение, облечен с “официален” анцуг. Тръгнал си от магазина с колело - това бил предпочитаният му метод за транспорт. Велосипедът е открит в дома на Прокопиев.

След излизането си от затвора Прокопий и Йожи не попадаха под светлините на прожекторите. Релето обаче няколко пъти беше арестуван заради крадени коли, намирани в негови гаражи. Преди отвличанията това е занаятът на повечето от групата.

Дни преди тримата да изчезнат, имаше развитие по делото за отвличане, което се води срещу братята Митко и Радослав Лебешковски. Те бяха подсъдими по “Наглите”, но ги признаха за виновни само за незаконно оръжие. В края на март ги обвиниха, че са участвали в похищенията на гардовете Ивайло Петров и Божидар Марков. Те трябвало да пазят склад в София. По оперативни данни от него изчезнал кокаин за милиони левове, докато двамата били на смяна. Според показанията по делото Лебешковски били засечени с двамата мъже в къща край София точно преди следите им да се изгубят. Прокуратурата поиска от съда да ги остави в ареста, но той се съгласи с доводите на адвоката им Любомир Таков и ги пусна срещу гаранции от по 8000 лв. Тогава полицията издирваше Димитър Вълканов, за когото има показания, че е качил в колата си изчезналите мъже. Той се предаде в петък, но също бе пуснат срещу гаранция.

Съдът преди 13 г.: Жестоки, дръзки От четиримата осъдени в затвора остана само един, и то до живот - Любо Гребеца, за убийствата на двама от приятелите им

Наглите са жестоки, дръзки и безчовечни. Така ги описа в мотивите си съдия Виолета Магдалинчева, която през 2012 г. като магистрат в Софийския градски съд прати в затвора за 18 г. Ивайло Ефтимов - Йожи, Даниел Димитров - Релето и Прокопий Прокопиев - Културиста. Размерът на наказанието на тримата по-късно беше потвърден от Апелативния и Върховния съд.

Четвъртият от бандата Любомир Димитров - Гребеца първоначално получи 15 г. решетки, после те бяха намалени на 10 г., защото направил самопризнания, от които обаче се отрече.

915 хил. лева е общият размер на обезщетенията, които четиримата трябваше да платят на жертвите. Не е известно да са дали и стотинка.

В момента в софийския затвор е само Гребеца, който изтърпява доживотна присъда за убийството на приятелите си Иван Пайнавелов - Сапата, смятан за мозъка на Наглите, и Юлиан Лефтеров, познат и с двата си прякора Кунгфуто и Кокошката. Труповете на двамата са заровени в Плана планина и открити през 2010 г.

Срещу Любо Гребеца свидетелства Данчо Релето. Той, Йожи и Културиста бяха предсрочно условно освободени, след като изтърпяха по-голяма част от присъдите си. Последен от тримата килията напусна Прокопи. Това стана през 2023 година.

Близо 3 млн. евро събрани от откупи, които никой не знае къде са, 327 дни в плен, три отрязани пръста, едно отрязано ухо, една починала от рак жена и двама убити - Иван Пайнавелов - Сапата и Юлиан Лефтеров, който уж им бил приятел. Това е равносметката от зловещата дейност на Наглите, които отвличат 12 души и правят един неуспешен опит за похищение между 2007 и 2009 г.

Бандата се сформирала в една октомврийска вечер през 2007 г. на вечеря в дома на Иван Пайнавелов - Сапата.

Тогава на гости на Сапата се събират Ивайло Ефтимов - Йожи, Прокопий Прокопиев - Културиста, Даниел Димитров - Релето, Любомир Димитров - Гребеца и Валентин Михайлов-Ихтиманския.

По-късно Ихтиманския стана защитен свидетел по делото, а показанията му изиграха решаваща роля за осъдителните присъди на приятелите му. Към днешна дата той е защитен свидетел със сменена самоличност.

На въпросната сбирка шестимата решават да отвличат заможни хора и да искат откупи за свободата им. И така се почва с отвличанията.

Първият похитен е турският бизнесмен, вносител на швейцарски часовници, Мехмед Чакър, който живее със семейството си в България. Той е пленен на 12 април 2007 г. Секунди след като паркира колата си на тиха уличка пред дома си в столичния квартал “Княжево”, Чакър е нападнат от няколко въоръжени мъже с черни дрехи и маски на главите.

Без да издадат звук, гангстерите заключват ръцете му с белезници и го мятат в тъмен бус. Като под индиго година по-късно те отвличат бившия президент на футболен клуб “Литекс” Ангел Бончев, после в плен попадат и съпругата му Камелия Бончева, бизнесмените Киро Киров и Венислав Величков, 21-годишният тогава студент Илиян Цанев, 15-годишният ученик Джорджо Марков, синът на бившия транспортен министър Вилхелм Краус - Михаил.

Това са доказаните отвличания, за които Наглите получиха присъдите си. Те са организирани перфектно.

А екшъните не са запечатани нито от камери, нито от очевидци.

Жертвите са държани при изключително нечовешки условия - вързани с белезници и окови и без възможност да удовлетворяват нормалните си житейски потребности. От мотивите към присъдите става ясно, че четиримата са безскрупулни хора, чиято комуникация с близките на похитените минава от поставяне на условия до жестоки закани за убийства.