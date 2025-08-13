Условна присъда и солена глоба за хванат с кокаин за 70 хил. лв. в Пловдив, сводничил жена 5 години

Изпитателният срок на наказанието е максималният по закон, плаща 10 000 лева

Най-високата условна присъда и солена глоба договори жител на пловдивско село, спипан с големи количества наркотици. Освен с разпространение на дрога, той се занимавал и със сводничество.

На 5 май полицаи хванали човека, който официално не работи, с близо 200 грама кокаин и 74,4 грама марихуана в Пловдив. Общата стойност на дрогата е 71 004,27 лв. Освен това е установено, че от май 2020 г. мъжът набирал жена с цел да бъде използвана за развратни действия срещу заплащане.

Той се е признал за виновен пред Окръжния съд и по двете обвинения и е сключил споразумение с прокуратурата. Договорил е 3 г. условно с 5-годишен изпитателен срок, както и 10 000 лв. глоба. Трябва да плати и разноските в размер на 247,35 лв.