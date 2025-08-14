„Български пощи“ ще обучава служителите си за преминаването към еврото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Български пощи" ще обучава служителите си заради приемането на еврото. Обмяната на левове в евро ще бъде извършена в 2203 станции у нас, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове.

За служителите в малките населени места ще бъдат осигурени банкнотоброячи и монетоброячи, за да обслужват хората бързо и ефектирно. От дружеството смятат, че цялостната охрана е ключова за успешното извършване на процеса, пише NOVA.

Очаква се по-късно днес, да се проведе брифинг пред медиите в Централното управление на „Български пощи".