ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цветан Цветанов: Ако МВР беше привела в известност...

Времето София 21° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21102397 www.24chasa.bg

Тихомир Безлов: Бонусите в държавните ведомства се раздават на групово-клиентелен принцип

2168
Тихомир Безлов КАДЪР: bTV

Хубаво би било бонусите за добре свършена работа, които се раздават на служителите в държавните ведомства, да се определят на принципа за добре свършена работа и да има количествени критерии. Струва ми се обаче, че те по-скоро се раздават на групово-клиентелен принцип или на йерархичен, т.е. повече пари получават началниците. Това каза в ефира на Би Ти Ви Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията по повод бонусите от 2,2 млн. лв., които в АПИ са си раздали за работата през 2024 г.

Той беше скептичен, че проверките ще покажат някакви нарушения, тъй като с годините принципите, по които се раздават тези бонуси, са така направени, че да оправдават тази практика. 

Прокуратурата вече проверява случая, а вчера бе разпоредена проверка и от регионалния министър Иван Иванов. Ат АПИ казаха, че парите са получени от 174 служители и то за период от 15 месеца – от януари 2024 до март 2025 г., като са спазени всички нормативни документи.

Тихомир Безлов КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)