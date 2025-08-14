Променя се организацията на движение в участък от магистрала "Марица" край Хасково за профилактика на тол система

Промяна на организацията на движение при километър 83 на АМ „Марица" край Хасково в посока Пловдив ще бъде извършена за около 40 минути на 14 август, четвъртък, от 22:30 часа, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура (АПИ).

Причината за реорганизацията е профилактика на тол камера. Движението по магистралата в този участък ще се извършва поетапно в двете ленти за движение, уточниха от АПИ. Дейностите са предвидени през нощта, когато движението не е толкова интензивно, за да се избегне натоварване в участъка.

От агенцията призовават водачите към повишено внимание при преминаване в района на профилактика на тол системата, да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да държат дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашават безопасността на останалите пътуващи.

От юли тол системата е свързана със системата на Министерството на вътрешните работи (МВР) и през тях се проследяват нарушения и превишаване на скоростта. Контролът по пътищата ще става все по-сериозен, предупреди миналия месец министърът на вътрешните работи Даниел Митов по този повод.