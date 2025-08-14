ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цветан Цветанов: Ако МВР беше привела в известност...

Потушени са 150 пожара в страната през изминалото денонощие, трима души са пострадали

Потушени са 150 пожара в страната през изминалото денонощие, трима души са пострадали, съобщиха на сайта ти от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Мъж и жена на 68-годишна възраст са с леки изгаряния след пожар в сграда за производство на стоки за собствено потребление в село Старцево, област Смолян. Сигналът e подаден вчера следобед. Причината за пламването на огъня е късо съединение. Вчера в 17:15 часа в пожарната в Силистра е получен сигнал за горяща газова бутилка. Пострадал е 72-годишен мъж, който е с изгаряния на ръцете първа степен.

При 26 от пожарите в страната има преки материални щети.

Екипите са реагирали на общо 196 сигнала за произшествия. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са 11 лъжливи повиквания.

