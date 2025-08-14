ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цветан Цветанов: Ако МВР беше привела в известност...

Един човек е загинал, а 19 са пострадали при катастрофи през изминалото денонощие

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Един човек е загинал, а 19 са пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките пътни инциденти със загинали и пострадали са 18.

В София са регистрирани 9 леки катастрофи и една тежка. Няма загинали, един човек е ранен.

От началото на месеца в страната са станали 312 катастрофи със 17 загинали и 413 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 4096, загиналите са 256, а ранените - 5134.

