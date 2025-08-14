Кирил Борисов: Странно е да изчезнат наведнъж трима бандити от калибъра на Йожи, Културиста и Релето

Това са трима души, и то не кои да е, които изчезват, както навремето много хора са изчезвали безследно. Само Интерпол търсят над 140 души с жълта бюлетина, които не са извършили престъпление, просто ги няма. Но да изчезнат наведнъж трима души, и то бандити от калибъра на Йожи, Културиста и Релето, е много странно обстоятелство.

Това коментира пред Нова тв журналистът Кирил Борисов от "24 часа" по повод изчезването на Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров - Данчо Релето, членове на бандата за отвличания "Наглите".

По думите му на различни места са намерени автомобилите на Релето и Прокопи, като по-късно става ясно, че го няма и Ивайло Евтимов-Йожи.

"Йожи е един от най-мистериозните членове на бандата на "Наглите", винаги е бил прикрит, не е говорил с медии, винаги е криел лицето си. В последните години, след като излезе от затвора, е пробил в професионалния покер, явно е имал достатъчно време в затвора да тренира уменията си. Вече не се крие в неговите среди на професионалните покер играчи", обяснява Кирил Борисов. За Прокопи има информация, че се занимава с частен бизнес, Релето е автокрадец, след като пускат от затвора, няколко пъти е задържан с крадени автомобили. "Нищо не предвещаваше завръщането на тази легендарна група за отвличания на криминалния фронт, но ето, че се случи", коментира още журналистът.

Най-вероятно са загазили в някое актуално престъпление или става въпрос за отвличане на вниманието или насочване на вниманието в някаква посока с тяхно участие, предполага Борисов за тяхното изчезване. По думите му не са много хората, които могат да посегнат на "Наглите", броят се на пръстите на едната ръка. "Навремето, когато се разкри тази банда за отвличания, беше много учудващо как едни грабители и автокрадци организират такава група, която действа 3 години. Те са били всички по затворите, добре известни на полицията и 3 г. не могат да ги хванат. Имаше спекулации, че имали шапка, чадър", добави още журналистът.