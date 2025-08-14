Вълните в Бургас са над 2 метра, спасител призовава изобщо да не влизаме в морето

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Опасни са условията. Предимно червени са флаговете. Бих препоръчал хората да преценят силите си, защото морето не е до колене. Това каза старшият спасител Васил Алексиев.

Август е месецът на отпуските, но и на най-опасното море. Силният североизточен вятър и мъртвото течение превръщат вълните в капан за невнимателните. Само през последните дни по Южното Черноморие има няколко фатални инцидента с удавени туристи.

"И тези вълни може да докарат нежелателни моменти. Особено за децата - да бъдат на безопасно място", каза Алексиев пред БНТ.

Посъветва още изобщо да не се влиза в морето, но ако се - да бъде до кръста. При екстремна ситуация в морето от изключителна важност е да се запази самообладание.