ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цветан Цветанов: Ако МВР беше привела в известност...

Времето София 21° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21102555 www.24chasa.bg

Вълните в Бургас са над 2 метра, спасител призовава изобщо да не влизаме в морето

1904
Бургас

Опасни са условията. Предимно червени са флаговете. Бих препоръчал хората да преценят силите си, защото морето не е до колене. Това каза старшият спасител Васил Алексиев.

Август е месецът на отпуските, но и на най-опасното море. Силният североизточен вятър и мъртвото течение превръщат вълните в капан за невнимателните. Само през последните дни по Южното Черноморие има няколко фатални инцидента с удавени туристи.

"И тези вълни може да докарат нежелателни моменти. Особено за децата - да бъдат на безопасно място", каза Алексиев пред БНТ.

Посъветва още изобщо да не се влиза в морето, но ако се - да бъде до кръста. При екстремна ситуация в морето от изключителна важност е да се запази самообладание.

Бургас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)