Горският пожар край Кърджали обхвана 500 декара

Големият пожар над Кърджали между селата Дъждовница, Ридово и Снежинка обхвана площ от около 500 декара. Огънят е пламнал вчера следобед.

Пламъците са засегнали смесена гора, треви, храсти и горска постеля, като на моменти е горял върхово, което затруднява овладяването му, пише NOVA.

На терен работят близо 30 пожарникари с 6 пожарни автомобила, 10 горски служители, както и тежка техника за проправяне на просеки.

По информация от властите няма опасност за населени места. Причините за пожара се изясняват.