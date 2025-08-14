Хванали шофьора беглец, докато заличава следите по колата, с която отне живота на жена

Шофьорът, отнел живота на 77-годишна жена на пътя Поморие - Несебър, е бил хванат в колата си, докато опитва да заличи част от следите по превозното средство.

Инцидентът става минути преди полунощ. Жената и мъж на същата възраст са се возили на мотопед с каски, но без светлоотразителни жилетки. Шофьорът, който ги удря бяга от местопроизшествието.

Възрастният мъж е в болница със счупени ребра след катастрофата.

„В момента се води досъдебно производство. Извършителят посочи, че е усетил удар с друг предмет, но продължил пътя си, защото щетите на автомобила му били незначителни. Също така дава обяснение, че помислил, че удря животно. Водачът е задържан, направени са му тестове за наличие на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. Направени са му и кръвни проби", посочи пред NOVA началникът на "Пътен контрол" към РУ-Поморие инспектор Георги Димитров.

Сигналът за инцидента е подаден от преминаващи граждани. Обвиняемият е с мярка „задържане под стража" за срок от 72 часа. Предполага се, че прокуратурата ще поиска постоянен арест.