Цветан Цветанов: Ако МВР беше привела в известност всички от „Наглите", нямаше да изчезнат тримата важни нейни членове

Най-важното нещо в цялата дейност на МВР по неутрализирането на групата за отвличания „Наглите", е всички нейни членове да бъдат приведени в известност. Когато това не е направено, се стига до сегашното изчезване на Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров - Данчо Релето. Това каза в студиото на „Тази сутрин" по Би Ти Ви Цветан Цветанов, по чието време като министър на вътрешните работи бе заловена групата и делото бе вкарано в съда.

45 млн. евро откупи поискаха общо "Наглите". През 2007-2009 извършиха общо 19 отвличания, припомни Цветанов. Те били заловени благодарение на един от периферията на тази група, който го потърсил, за да даде информация. „Аз бях предпазлив, защото не е работа на министъра на вътрешните работи да прави такива оперативни действия. Но той настояваше, защото нямал никакво доверие на друг. По-късно той стана защитен свидетел. Но той ни посочи къщата, в която бе отведен първият отвлечен", припомни Цветанов. По-късно тази информация им дала възможност да работят активно.

МВР трябва винаги да има реална представа какво прави всеки криминално проявен, именно затова се правят файловете на Интерпол – защото тези хора правят престъпления и навън, каза Цветанов.

Той предположи, че съдбата на тримата изчезнали ще е същата като на други членове на „Наглите", чиито трупове бяха открити на Плана. „Трябва да се държи под око и периферията на групата, защото това дава ценна информация. Министърът на вътрешните работи също трябва да върши работата си", каза още Цветанов.