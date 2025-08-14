Две коли се удариха челно на пътя Пазарджик – Септември, има загинал

37-годишен мъж от пазарджишкото село Мало Конаре загина при тежка катастрофа тази сутрин на пътя Пазарджик-Септември. Инцидентът е станал в участъка между селата Звъничево и Ковачево, а катастрофиралият автомобил е с пловдивска регистрация и е с отнесена предна част. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Ранени са и още двама души.

Ударили са се челно две коли. На мястото има екипи на полицията и пожарната, а движението е отклонено през село Ковачево, докато трае огледът, тъй като участъкът е затворен.