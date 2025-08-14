ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И. ф. апелативният прокурор на Пловдив се кандидатира за титуляр

Ваня Драганова

[email protected]

1412
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов представи Тихомир Стоев на официална церемония. Снимки: Апелативна прокуратура Пловдив

Залага на по-строг контрол върху работата на полицейските органи, за да приключват в срок проверките

Изпълняващият функциите на ръководител на Апелативната прокуратура в Пловдив Тихомир Стоев е подал документи за участие в конкурса за титуляр на поста. Стоев е обвинител във Върховната касационна прокуратура и беше представен като шеф в понеделник от Борислав Сарафов. 

В концепцията си за развитието на Апелативната прокуратура в Пловдив залага на по-строг контрол върху работата на полицейските органи, за да приключват в по-кратки срокове започнатите проверки. Обръща и специално внимание на делата за трафик на хора, домашно насилие и завършили със смърт катастрофи, а те са много в апелативния район на Пловдив. Стоев подчертава още, че прокуратурата трябва по-често да се самосезира по медийни публикации за извършени престъпления.

Срокът за подаване на документи в обявения от ВСС конкурс изтича на 18 август, засега други кандидатури няма. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

