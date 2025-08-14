И. ф. апелативният прокурор на Пловдив се кандидатира за титуляр

Залага на по-строг контрол върху работата на полицейските органи, за да приключват в срок проверките

Изпълняващият функциите на ръководител на Апелативната прокуратура в Пловдив Тихомир Стоев е подал документи за участие в конкурса за титуляр на поста. Стоев е обвинител във Върховната касационна прокуратура и беше представен като шеф в понеделник от Борислав Сарафов.

В концепцията си за развитието на Апелативната прокуратура в Пловдив залага на по-строг контрол върху работата на полицейските органи, за да приключват в по-кратки срокове започнатите проверки. Обръща и специално внимание на делата за трафик на хора, домашно насилие и завършили със смърт катастрофи, а те са много в апелативния район на Пловдив. Стоев подчертава още, че прокуратурата трябва по-често да се самосезира по медийни публикации за извършени престъпления.

Срокът за подаване на документи в обявения от ВСС конкурс изтича на 18 август, засега други кандидатури няма.