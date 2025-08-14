В три населени места в Старозагорско има режим на водата

Старозагорските села Ракитница и Самуилово, както и гурковското село Конаре са с въведен режим на водоснабдяване. Това показва справка в официалния сайт на „Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Стара Загора.

Към вече преминалите на воден режим Ракитница и Самуилово се присъединява и Конаре, където ще има спиране на водата всеки ден от 08:00 часа до 17:00 часа и от 21:00 часа до 06:00 часа.

В Самуилово спирането на водата е всеки ден в часовете от 22:00 часа до 07:00 часа, а в Ракитница - в понеделник, сряда и петък в часовете от 22:00 часа до 06:00 часа. От дружеството не са обявили краен срок за прекратяване на режима.

ВиК-Стара Загора призовава всички потребители да се съобразяват с въведените ограничения и използват питейната вода по предназначение, а не за поливане на тревни и градински площи, миене на улици, моторни превозни средства и други.

Припомняме, че в началото на август от дружеството предупредиха за възможни смущения във водоподаването в Стара Загора и още седем населени места в областта.