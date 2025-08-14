ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нивата на язовир "Копринка" намаляват, хората апелират за контрол над водите

1420
Имаме апел към управата, която контролира водните ресурси в язовирите в България – да се използва водата по правилен начин, за да не се допуска критично ниско ниво на язовирите. Това заяви Валентин Димитров от Централната рибоопазваща организация.

"Всяка година става все по-зле и по-зле", допълни той.

Язовир „Копринка" е един от сочените за възлови в централната част на страната. Наличният полезен обем в момента е малко над 19%, с 32 милиона кубични метра вода.

Миналата година нивата на язовир „Копринка" стигнаха почти до мъртъв обем – малко над 12%, пише NOVA.

„Миналата година язовирът продължи да се източва до след средата на септември. Напоителният сезон е до края на август. Молим да се съобразяват с източването на водите", призова още веднъж Димитров.

В момента язовир „Жребчево" е на 16,7% от полецния си обем. Има 62 милиона кубични метра вода.

Валентин Димитров, Централна рибоопазваща организация Кадър: NOVA

