Най-голямата тъкана икона на света Богородица Троеручица е в Троянския манастир

Най-голямата тъкана икона на света Богородица Троеручица е изложена в Троянския манастир в навечерието на храмовия празник Успение Богородично на 15 август.

Тя е дело на Галин Томов, който изтъка образа на Доналд Тръмп като дар за рождения му ден.

Светият лик ще бъде осветен тази вечер от игумена на обителта архимандрит Василий, с позволението на патриарх Даниил, на светата литургия, която започва в 18 часа.

"Иконата е с размери 1.50 на 2.40 м. За направата й са вложени 313 200 китчета от 40 цвята и тежи 7 кг.", обясни авторът майстор Томов. Тъкането й му отнело 7 месеца. Желанието му е всеки мирянин, посетил манастира, да може да се докосне до творението му и да укрепи вярата му.

На утрешния празник по традиция чудотворната икона на света Богородица Троеручица ще бъде изнесена от храма след Божествена света литургия. С литийно шествие тя ще измине пътя до параклиса на мястото, където според преданието е била открита за първи път.

Църковното събитие е съпроводено и от панаир, който всяка година го предхожда и продължава и след това. В него със свои произведения участват майстори занаятчии от цялата страна.

От полицията и пожарната са се погрижили за безопасността на поклонници и туристи, като са осигурили охрана на празника, съобщават от МВР. Обичайно за отбелязването му се стичат миряни от цялата страна, а в него се включват и вярващи от чужбина, които искат да се докоснат до чудотворната икона и да получат благословията й.