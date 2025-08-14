Над 80 доброволци от доброволните формирования в област Разград помагат при предотвратяването на бедствия

Над 80 доброволци от доброволните формирования в седемте общини в област Разград помагат при предотвратяване на бедствия, съобщи за БТА главният експерт в областната администрация Николай Атанасов.

Той посочи, че през първото шестмесечие на миналата година са регистрирани още млади доброволци, които се обучават към общинските спасителни команди в Кубрат и Исперих. Желание да станат доброволци са изявили млади хора и в Разград. Всички доброволни формирования имат изготвени актуални планове за взаимодействие със съответната пожарна служба, посочи Атанасов.

Той отбеляза, че рискът от горски пожари за Област Разград е определен като нисък. По думите му в голям процент от случаите небрежността, проявена от хората, е в основата на възникване на пожарите. Най-важната задача при голям пожар е евакуация на хора и бързите действия на Единната спасителна система за локализиране, овладяване и ликвидиране на пожара. От значение са и действията на служителите от обекта (противопожарното звено) при използване на средства за първоначално гасене до пристигане на специализираните сили за пожарогасене, каза още експертът. Той добави, че сред мерките за предотвратяване и намаляване на риска от големи пожари за горски територии и земеделски масиви са изследване, анализ и оценка на риска; изработване на карти, класифициращи горския фонд по степен на пожарна опасност; организиране на взаимодействие с органите на Регионалната дирекция по горите в Русе; създаване на организация по осъществяването на мероприятия за обезопасяване на земеделските масиви; ефективно взаимодействие с доброволците от доброволните формирования.

Николай Атанасов обясни, че ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на населението при бедствия се определят с Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Новият начин на оповестяване е чрез системата BG-ALERT, като профили за достъп след преминато обучение за сега имат Областната администрация и Община Разград.

Почистване на сухи треви, дерета и информационни кампании са част от мерките, които Община Разград предприема срещу пожари.