Двама младежи загинаха при тежка катастрофа край Видин, други двама са в болница

Две жертви и двама пострадали при тежка катастрофа тази нощ на пътя между селата Куделин и Връв. Това съобщиха от полицията.
Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил на тел.112 в 00:34 ч. на 14 август.
При движение с несъобразена скорост от гр. Брегово в посока с. Ново село, излизайки от десен завой 23-годишен бреговчанин - водач на лек автомобил изгубил контрол над управлението.
Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета на банкета вдясно от платното за движение.
На място е загинал 20-годишен пътник от предната дясна седалка. Водачът – с множество травми, е починал по-късно във видинска болница.
Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на болницата.
Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.